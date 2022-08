Bassetti: “Nuove regole sulla quarantena o in molti non potranno votare”

Tuttavia, il medico si era già pronunciato sulla questione. In un’intervista passata all’Adnkronos Salute, Bassetti aveva insistito sulla necessità di istituire una “quarantena light” per i positivi al Covid asintomatici. “C’è il rischio di essere in ritardo, perché non si può pensare di arrivare in autunno, quando ci sarà una possibile ripresa dei contagi, con queste misure di isolamento. Finiamo per paralizzare il Paese“, aveva riferito.