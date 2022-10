Bassetti: «Differenziare chi ha solo il tampone positivo e chi la polmonite»

«Dopo due anni e mezzo, nella conta bisogna differenziare tra chi ha il tampone positivo e chi ha la polmonite. Il bollettino italiano è sempre lo stesso dal 2020 a questa parte». Così spiega Matteo Bassetti alla testata giornalistica TgCom24. L’infettivologo è convinto che non servano più le mascherine nelle scuole, ma anche che l’emergenza non vada sottovalutata, soprattutto ora che i reparti Covid si svuotano.

Bassetti torna a parlare

«Era ampiamente previsto che con la ripresa della scuola e delle attività produttive nella prima settimana di ottobre avremo avuto un aumento dei contagi. Dopodiché è importante capire che tipo di contagi sono: assistiamo a un aumento delle persone con tampone positivo, ma non sappiamo se queste persone sono asintomatiche, poco sintomatiche, molto sintomatiche, gravi» continua l’esperto di Genova.

Per il suo ruolo durante la pandemia, Bassetti ha anche ricevuto un premio allo scorso Festival del Cinema di Venezia ed è molto seguito sui social, anche ora che l’emergenza sembra ormai passata. Il virologo aveva già pensato a un aumento dei contagi con l’arrivo della scuola.

Cosa ha detto

«E mi sembra che il dato ospedaliero, che è quello che conta di più, dice che in ospedale ci sono persone con il tampone positivo ma con problemi diversi dal Covid. Forse, dunque, varrebbe la pena iniziare a classificarle in maniera diversa. Non si può affrontare il Covid nel 2022 con le misure che abbiamo utilizzato nel 2020 e 2021» conclude Bassetti.

«La situazione in ospedale? Il reparto che dirigo rimane Covid-free da quasi un mese. Al momento abbiamo poca o nulla pressione di casi di Covid veri, sulle strutture ospedaliere» aveva scritto due giorni fa il virologo sul suo profilo su Instagram. Gli utenti chiedono spesso informazioni sul Covid, come se sia il caso di indossare la mascherina o no. «Ci sono voluti 2 anni per passare da obbligo a raccomandazione [delle mascherine ndr] e per due bollettini si ritorna indietro. Facciamo un passo avanti e tre indietro» scrive il virologo in un altro post.