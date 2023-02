Nba, LeBron James miglior marcatore di sempre

In una notte da 38 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, LeBron James diventa il miglior marcatore nella storia della Nba in regular season, superando la leggenda Kareem Abdul-Jabbar: la stella dei Los Angeles Lakers (e prima ancora di Cleveland Cavaliers e Miami Heat) è adesso a quota 38.390 punti.

HISTORY. With this bucket, LeBron James moves past Kareem Abdul-Jabbar to become the NBA’s all-time leading scorer! pic.twitter.com/N6V5RxPe6r — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 8, 2023

King James, record con sconfitta sul parquet

La notte che tutti aspettavano porta all’esito più atteso. A King James bastavano 36 punti per superare il record di Kareem Abdul-Jabbar, presente alla Crypto.com Arena: ne ha messi a segno due in più. Il sorpasso è avvenuto nel terzo quarto del match che i Lakers hanno poi perso contro Oklahoma City (133-130), in un palazzetto stipata da 20 mila persone, tra le quali celebrità come John McEnroe, Magic Johnson e lo stesso Jabbar. Il suo precedente record di 38.387 punti realizzati in carriera Nba resisteva dal 1989. «Grazie alla mia bellissima moglie, a mia figlia, ai miei due ragazzi, ai miei amici, mia madre, tutti coloro che hanno fatto parte del mio viaggio negli ultimi vent’anni», ha detto LeBron, che poi si è rivolto a Kareem Abdul-Jabbar, presente per il passaggio del testimone: «Essere al cospetto di una leggenda del genere significa molto per me. È una grande lezione di umiltà, fate una standing ovation al capitano, per favore».

Venti stagioni in Nba, quattro anelli vinti

Nato ad Akron il 30 dicembre 1984, a una sessantina di chilometri da Cleveland, LeBron James è stato la prima scelta assoluta al Draft del 2003, selezionato proprio dai Cavs, con cui ha messo a segno 23.120 punti in undici stagioni, intervallate da parentesi di quattro anni a Miami, condita da 7.919 punti e due titoli. Dopo aver conquistato l’anello anche a Cleveland, nel 2018 è stato ingaggiato dai Lakers: con la franchigia losangelina si è laureato di nuovo campione Nba nel 2020.

Le altre leggende del basket nella top ten

Nella classifica dei top scorer Nba di ogni epoca, al terzo posto c’è Karl Malone (36.928), seguito da Kobe Bryan (33.643). Al quinto ecco il più grande di sempre, Michael Jordan (32.292). La carrellata delle leggende continua con Dirk Nowitzki (31.560, unico straniero in top ten), Wilt Chamberlain (31.419) e Shaquille O’Neal (28.596). Al nono posto c’è Carmelo Anthony (28.289), al decimo Moses Malone (27.409).