Basket: Chi è Sebastiano Bianchi, l’atleta disperso nel lago

Di lui non si hanno più notizie da ieri sera e il mondo della pallacanestro sta vivendo interminabili ore di angoscia. Sebastiano Bianchi, 29enne atleta del Legnano Basket Knights, formazione della serie B italiana, è disperso dall’8 novembre. Nessuno sa cosa possa essere successo, ma la sua auto è stata ritrovata a pochi metri dal Lago Maggiore a Verbania. A bordo della vettura, lasciata aperta, c’erano tutti gli effetti personali del giovane. Un ritrovamento che non fa ben sperare e che ha portato i sommozzatori dei vigili del fuoco a cominciare le ricerche anche in fondo al lago. Le operazioni per l’eventuale ritrovamento del corpo sono ancora in corso, con la collaborazione anche di polizia e carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe allontanato da casa nella serata di ieri, poco dopo le 21, senza poi fare ritorno e facendo allarmare i genitori. Le ricerche continuano in questi istanti. Una delle prime ipotesi riguardava l’eventuale possibilità che Bianchi potesse aver preso un traghetto. Secondo le forze dell’ordine, però, un’ipotesi da scartare perché dal punto in cui è stata ritrovata l’auto sarebbe impossibile.

Chi è Sebastiano Bianchi, l’atleta scomparso