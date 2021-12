Basket, Alessandro Gentile ha raccontato la sua battaglia contro la depressione.

Gianluigi Buffon, Naomi Osaka, Serena Williams, Michael Phelps, Simone Biles. L’elenco degli sportivi che hanno ammesso di aver affrontato problemi di salute mentale, da ansia a depressione, si allunga. A loro si è infatti aggiunto il cestista Alessandro Gentile. «Sono sempre di più le persone che fronteggiano problemi di salute mentale. Problemi che non devono essere demonizzati dall’opinione pubblica come forme di pazzia. È una cosa seria, anche se non tangibile concretamente», ha scritto su Instagram l’ala di Varese. «È molto facile mostrarsi forti, mentre ci vuole forza a mostrarsi vulnerabili, sensibili, non indifferenti alla realtà che ci circonda. Come si risolvono crisi mentali? È un processo, io stesso non ne sono ancora uscito del tutto». Gentile ha poi commentato così il post: «Sii fiero di te stesso… con i tuoi pregi e i tuoi difetti… i tuoi limiti.. i tuoi demoni.. le tue paure…non serve approvazione… siamo “solo” umani… niente di più,niente di meno…». Pochi giorni fa aveva twittato: «Ma io non sono matto».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Gentile (@alegentile5)

Gentile: «La paura e l’isolamento hanno creato brutti scenari»

Intervistato dal Corriere della Sera, Gentile ha approfondito l’argomento. «La salute mentale è fondamentale, ma penso anche che sia sottovalutata, soprattutto di questi tempi. La gente si sente isolata e sola, ma forse si vergogna a dirlo», ha dichiarato il giocatore di basket, svelando di soffrire di depressione da tempo. «Ma l’ho tenuto nascosto. È diventato sempre più difficile da controllare, finché sono arrivato a un punto in cui non ce la facevo più a gestirlo». Il momento più pesante, ha ricordato Gentile, è «successo l’anno scorso dopo il Covid: la paura e l’isolamento hanno creato brutti scenari».

Gentile: «La mia vita è molto più grande della pallacanestro»

Il cestista ha raccontato al Corriere di essersi fatto aiutare dai genitori e dal fratello Stefano, che gioca a Sassari. Dopo essersi rivolto a uno psichiatra, ha iniziato le sedute con una psicologa: «Con lei continuo a lavorare, condividendo paure e sofferenze: ho capito che noi esseri umani non siamo delle macchine». Spesso, a causare depressione negli sportivi sono le pressioni eccessive, le grandi aspettative di club e tifosi, le critiche a seguito di prestazioni deludenti. Nel caso di Gentile non è andata così. Il basket, ha spiegato c’entra e non c’entra: «La mia vita è molto più grande della pallacanestro ed è giusto dare il peso corretto alle cose. L’esistenza non si riduce a quello che succede in campo, nonostante il basket sia la mia passione e il mio lavoro e influenzi gli stati d’animo».

«Non le leggo nemmeno più. Non mi interessa», ha dichiarato in riferimento alle “pagelle” post partita. Stampa e social, insomma, hanno impatto zero sulla sua salute mentale. Dovuta, probabilmente, più a questioni private. Ma a che punto è la sua lotta contro il male oscuro della depressione? «Non è una battaglia che si vince o si perde: si impara al massimo a gestirla, convivendo con queste sensazioni per accettarle e superarle».