Basilicata, gas gratis per tutti: l’accordo tra Regione e compagnie petrolifere

«Ho inteso quindi introdurre un sistema obiettivo ed automatico che consentisse ai cittadini lucani di percepire direttamente le compensazioni, senza intermediazione della Regione – e della politica – che, in precedenza, decideva di volta in volta come impiegare tali risorse, con il risultato che i cittadini della Basilicata non hanno mai visto concretamente alcun concreto beneficio». Così il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi spiega l’accordo che consentirà al territorio lucano di ottenere gas gratis in risposta al caro energia di questi tempi. Infatti, nella Regione insistono diversi impianti per la produzione di gas.

Gas gratis in Basilicata, in cosa consiste l’accordo

Secondo il MISE, in Basilicata si producono circa 1 miliardo e 79mila metri cubi di gas e greggio (dati 2021). Il governatore della Regione ha chiesto quindi alle compagnie petrolifiche di procedere con le compensazioni per i danni ambientali degli impianti non facendo pagare il gas ai cittadini fino al 2029. Si tratta di un gettito di 200 milioni di metri cubi di gas gratis all’anno. Il bonus si riferisce solo all’uso domestico e ai residenti che hanno solo la prima casa di proprietà. Quindi, l’iniziativa si estende a circa 110mila famiglie, che non dovranno subire le conseguenze del caro energia, almeno per il gas.

Purtroppo, però, l’iniziativa non permetterà di ottenere una bolletta a zero euro. Infatti, gli oneri di sistema e le spese di trasporto purtroppo resteranno da pagare. Stando ai dati, il risultato che ogni famiglia si vedrà comunque uno sconto in bolletta di almeno il 50 percento.

La compensazione per il territorio lucano

L’iniziativa di compensazione ha anche un secondo obiettivo. Infatti, il territorio lucano è uno di quelli spesso preso d’assalto in estate, ma che si spopola quando finisce l’alta stagione. Quindi la Regione ritiene che questa strategia possa essere utile per ripopolare questi luoghi e assicurare un futuro al territorio. I residenti non dovranno fare domanda per averlo, perché il gas gratis sarà immesso direttamente nella rete.