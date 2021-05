Samba do Basile

Vigilare sulla vigilanza, quella privata. Un mercato vasto, piene di piccole società locali o di organizzazioni più consolidate, che bussano alle porte delle grandi aziende italiane in cerca di commesse. Solo che in molti casi si tratta di entità dai bilanci poco trasparenti e con pendenze penali a carico, cosa che paradossalmente contrasta con quella idea di sicurezza e rispetto della legalità dovrebbero garantire.

L’arcipelago di società riconducibili alla famiglia Basile

Significativa in questo senso la vicenda di un arcipelago di società – Resiget, Sos, Ksm, Ksm Service, Sicurtransport, Biks Group, Argo Srl, Sicurcenter e Saetta Security – tutte riconducibili, attraverso un complesso diagramma costituito da capofila, controllate, scatole vuote e società in liquidazione, alla famiglia siciliana dei Basile, su cui grava un ingente indebitamento (95 milioni di euro con l’Agenzia delle Entrate e con l’Inps), tanto da essere costretta nel 2020 a un pesante piano di rateizzazione dei pagamenti lungo ben 21 anni, con i primi cinque da 7 milioni annuali. Il gruppo Basile però genera perdite costanti: nel 2019 ha chiuso il bilancio con un passivo di 6,7 milioni, che precludono seriamente il piano di rimborsi preventivato.

Le vicende giudiziarie dei Basile: dalla Calabria alla Puglia

A ciò si aggiunge un lungo rosario di vicende giudiziarie di cui la famiglia Basile è da tempo protagonista. Il fondatore Rosario e il figlio Luciano, vice presidente di Confindustria Palermo, infatti, sono noti in Sicilia per le loro relazioni trasversali con politici e istituzioni, un intreccio spesso oggetto delle attenzioni della magistratura. Luciano Basile, per esempio, è tra gli 85 indagati per “influenze illecite” dalla Procura antimafia di Catanzaro nell’inchiesta “Profilo basso” coordinata da Nicola Gratteri e chiusa agli inizi di maggio che ha passato al setaccio rapporti e affari fra i clan del Crotonese e i vertici calabresi e nazionali dell’Udc. Secondo la Procura, Basile avrebbe ordito con l’ex maresciallo della Guardia di Finanza Ercole D’Alessandro accordi illeciti nei mesi in cui c’era in ballo l’appalto per l’affidamento biennale del servizio di vigilanza dell’aeroporto di Lamezia Terme, un affare da 8 milioni di euro. Sotto la lente di Gratteri le relazioni sempre più strette che sarebbero intercorse tra Basile e l’ex prefetto De Felice, all’epoca amministratore della società di gestione dell’aeroporto, il quale, come emerge dalle intercettazioni, gli promise un bando su misura per garantire a Sicurtransport l’aggiudicazione della commessa. Ma già nel lontano 2015, gli affari dei Basile vennero inclusi nelle pagine dell’inchiesta pugliese sul “Sistema Trani” in cui si descrivevano appalti truccati per la vigilanza di immobili del demanio. Mentre Rosario Basile, il fondatore del Gruppo, come riportato dalle cronache dell’epoca, fu protagonista di una scabrosa vicenda sul mancato riconoscimento di un figlio nato da una relazione extraconiugale con una dipendente di una delle sue società, la Ksm. Vicenda per la quale Basile fu arrestato con l’accusa di estorsione e condannato poi in sede civile a risarcire la donna.