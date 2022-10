Barzana vieta i palloncini di plastica: «Inquinanti e difficili da smaltire»

Il comune di Barzana, in provincia di Bergamo, ha deciso di vietare palloncini e fuochi d’artificio per le feste sia pubbliche che private. Una decisione presa per ridurre l’inquinamento e sensibilizzare la popolazione a voler cercare un mondo più green.

La decisione del comune di Barzana

Il comune di Barzana in provincia di Bergamo ha vietato l’uso di palloncini nelle feste e negli eventi pubblici e privati in città. La decisione giunge pochi giorni dopo il Festival con l’Associazione Plastic Free per promuovere la sostenibilità. Durante il Festival sono state ribadite tematiche legate alla sostenibilità come l’impiego dei fuochi artificiali e dei palloncini durante le feste. Difatti, la plastica dei palloncini è estremamente difficile da smaltire e molto spesso viene dispersa nell’ambiente.

Da tanto tempo le associazioni ambientaliste cercano di sensibilizzare popolazione e amministrazioni comunali sui danni ambientali causati dai fuochi d’artificio e dai palloncini di plastica che si disperdono nella natura. Ciò è stato fatto anche al comune di Barzana che è giunto a questa conclusione dopo aver capito che grazie a questi piccoli gesti si può salvaguardare l’ambiente e salvare il pianeta.

Perché sono stati vietati i palloncini di plastica?

Nella nota diffusa da Lav, onlus che si batte da tempo per l’ambiente, e sottoscritta dall’attivista Grazia Parolari, sull’uso dei palloncini e fuochi d’artificio si legge: «Sarebbero ancora così popolari, e utilizzati così spensieratamente se tra i cittadini ci fosse maggiore consapevolezza del tremendo impatto che il loro utilizzo determina? Quanti di noi sarebbero disposti a spargere consapevolmente nell’aria qualcosa come 30 sostanze chimiche tossiche ad ogni esplosione, a fare innalzare considerevolmente il livello di polveri sottili, a causare la morte o il ferimento di animali, a sversare plastiche e residui tossici nel suolo e nei corsi d’acqua?».

La nota continua dicendo: «La salvaguardia del nostro pianeta e di chi lo abita, passa anche da scelte che possono apparire impopolari e poco significative, ma che hanno invece estesi e positivi effetti sulla sua tutela e che spesso richiedono solo un po’ di buona volontà, oltre che di uno sguardo rivolto al futuro». Grazie anche a questo comunicato il comune di Barzana ha preso la decisione di proibire l’uso di palloncini e fuochi d’artificio per le feste.