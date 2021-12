Barù Gaetani chi è: carriera e vita privata del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5

Torna in prima serata la casa più paparazzata della televisione italiana. Stasera 20 dicembre, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show di Mediaset che vanterà due nuovi ingressi: Barù Geatani e Nathalie Caldonazzo. Alla guida del programma ci sarà ancora Alfonso Signorini, che si avvarrà dei commenti a caldo delle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La visione del programma sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play. Inoltre, è possibile seguire la diretta h24 sul canale Mediaset Extra.

Grande Fratello Vip, le cose da sapere sulla puntata di stasera 20 dicembre 2021 su Canale 5

Due nuovi ingressi e l’esito del televoto

La nuova puntata del Grande Fratello Vip porterà con sé due nuovi ingressi. La Casa di Cinecittà è pronta ad accogliere l’attrice e showgirl Nathalie Caldonazzo e Gherardo Barù Geatani dell’Aquila d’Aragona. Quest’ultimo, oltre che per la sua partecipazione a Pechino Express, è noto per essere il nipote di Costantino della Gherardesca. I due rappresentano gli ultimi arrivi per il GFVip che non andrà in onda nelle serate del 24 e del 31 dicembre. Canale 5 infatti sospenderà gli appuntamenti con la Casa per lasciare spazio ai concerti di Natale in Vaticano e di Capodanno in diretta da Bari. Entrambi gli eventi vedranno la conduzione di Federica Panicucci e occuperanno l’intera fascia del prime time.

Al centro dell’appuntamento di stasera anche uno show natalizio di tutti i concorrenti in gara. È stato infatti chiesto loro di preparare uno spettacolo in vista del Natale che li vedrà impegnati in performance canore e balli. La puntata di oggi inoltre consentirà al pubblico da casa di scoprire l’esito del televoto che ha coinvolto ben sette concorrenti. Si tratta di Manuel Bortuzzo, al suo primo televoto dall’inizio dell’avventura, Lulù, Biagio, Miriana, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi e la coppia Giacomo-Valeria. Nessun concorrente dovrà abbandonare il programma, in quanto il televoto intende solo proclamare il preferito del pubblico.

Il confronto fra Biagio, la fidanzata e Miriana

Grande attesa c’è anche per il confronto che vedrà protagonisti Biagio d’Anelli e Miriana Trevisan. I due infatti si sono avvicinati molto negli ultimi giorni. Hanno dichiarato da tempo di piacersi l’un l’altra e, nel corso di una serata, si sono appartati per scambiarsi espliciti gesti di complicità. I due stasera si confronteranno di fronte alle telecamere, ma è probabile che arrivi nella casa la fidanzata di d’Anelli, Silvana Curcio. Inoltre, Alfonso Signorini è pronto a mostrare a Soleil l’intervista di Alex Belli e Delia Duran che a Verissimo hanno parlato proprio della gieffina.

Barù Geatani, carriera e vita privata del concorrente del Grande Fratello Vip da stasera 20 dicembre 2021 su Canale 5

Barù Geatani, carriera professionale

All’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è noto al grande pubblico come Barù. Si tratta del nome che gli diede suo padre da piccolo che, scherzosamente, lo definiva come esponente di una nuova specie di essere vivente. Di nobili origini, è nipote d’arte in quanto suo zio è Costantino della Gherardesca. Con quest’ultimo, di pochi anni più grande di lui, ha studiato insieme in un collegio della Svizzera, prima di spostarsi negli Stati Uniti con la madre e la sorella. Qui ha frequentato l’università di San Diego, laureandosi in storia. Si è poi però specializzato in enologia, passione scoppiata durante un viaggio in Argentina. Trasformato in lavoro, l’amore per il vino lo ha portato a girare il mondo.

Già noto al pubblico televisivo, ha partecipato nel 2012 al programma Pechino Express proprio in coppia con lo zio Costantino classificandosi al terzo posto. Ha poi preso parte a diversi programmi televisivi, sempre in qualità di ospite. È apparso a Quelli che il calcio e a Detto e Fatto con Caterina Balivo. Ha poi avviato anche una carriera come food blogger e influencer. Ha condotto il suo show personale Barù Gira l’Italia ed è stato giudice di Cuochi e Fiamme.

Barù Geatani, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale non vi sono molte notizie. Attualmente Barù Geatani ha una relazione con la top model Mariacarla Boscono, ex fiamma di Stefano De Martino. In passato però l’uomo è stato fidanzato con Victoria Cabello, rapporto culminato con una rottura nel 2013. Non è escluso che al momento del suo ingresso al Grande Fratello Vip annunci anche qualche dettaglio aggiuntivo. Attivo sui social, ha un profilo Instagram dove conta 37,2 mila follower e su cui pubblica scatti della sua vita privata e professionale.