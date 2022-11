Barletta, assalto a un portavalori: auto in fiamme e bottino da 100 mila euro

Paura in coda alle Poste, a Barletta, dove i cittadini hanno assistito all’assalto di un portavalori. Un commando armato, formato da almeno 4 persone, ha dato fuoco a un’auto messa di traverso lungo la carreggiata, bloccando la via di fuga del veicolo blindato. A quel punto ha rubato parte del denaro trasportato dal mezzo e si è dileguato. Sul luogo alcuni astanti sarebbero stati colti da malore.

Barletta, assalto a un portavalori: anziani in fila colti da malore

A Barletta, intorno alle 0 del mattino di mercoledì 2 novembre, si è verificato un assalto a un portavalori. In via Canne, vicino a un mercato rionale molto affollato, un commando armato di almeno 4 persone ha attuato una strategia per derubare il veicolo blindato.

Dalle prime ricostruzioni sembra che il gruppo fosse formato da sei persone: quattro uomini e due donne. hanno compiuto un assalto al portavalori della IVRI Sicuritalia da poco giunto all’esterno delle Poste.

I criminali hanno dato fuoco a un’auto messa di traverso lungo la carreggiata, avventandosi poi contro il mezzo parcheggiato davanti a un ufficio postale. I malviventi sono così riusciti a rubare parte del denaro. Il bottino deve essere ancora quantificato, ma si tratterebbe di una somma vicina ai 100 mila euro.

In coda, intanto, c’erano diversi anziani che dovevano ritirare la pensione. Alcuni, per il fumo e lo spavento, sarebbero stati colti da un malore. Oltre ai carabinieri, alla polizia e ai vigili del fuoco (che hanno spento le fiamme), sono dunque sopraggiunti sul luogo anche gli operatori del 118.

Il giorno scelto dalla banda per effettuare il colpo non è infatti casuale. Si tratta della data in cui le poste sono più affollate, perché si effettua il pagamento delle pensioni. Inoltre, grazie alla folla nel mercato rionale e alle fiamme che ostruivano il passaggio, i criminali sono riusciti a fuggire a piedi. Il veicolo (un minifurgone tipo Doblò) è stato completamente divorato dal fuoco.