«Barista cercasi a Cagliari»: ma è l’annuncio di lavoro di un’agenzia funebre

Annuncio insolito quello apparso sulle strade di Cagliari. Su un cartellone stradale è apparso l’annuncio «Barista cercasi», ma la posizione non è per un nuovo locale bensì per un costruttore di bare da parte di un’agenzia di pompe funebri.

L’annuncio di ricerca barista a Cagliari

L’annuncio apparso in via Is Mirrionis a Cagliari è quello di un’agenzia funebre che ha deciso di ironizzare sulla ricerca di personale con esperienza per la propria attività. L’agenzia in questione cerca dei «baristi» con esperienza, ma non per servire caffè e cappuccini bensì per occuparsi di bare e servizi connessi. L’immagine e l’annuncio sicuramente colpiscono e, se l’agenzia funebre aveva come scopo quello di attirare l’attenzione, ci è sicuramente riuscita.

Probabile anche che i titolari dell’agenzia, onde evitare che non si presentasse nessuno all’appello di ricerca, abbiano voluto puntare in alto, anche diverse centinaia se non migliaia di euro, e fare le cose in grande. L’annuncio sul cartello stradale è una trovata bizzarra e può far storcere il naso a qualcuno, ma senza dubbio farà molto discutere.

Pubblicità ironica come quella dell’agenzia funebre Taffo

Prima di questa agenzia funebre di Cagliari, a fare ironia nel settore è stata anche la celebre Taffo. L’attività è diventata famosa in tutta Italia perché negli ultimi tempi ha rivoluzionato l’uso dei social network. La notorietà è nata grazie al reparto marketing e comunicazione dell’agenzia che ha iniziato a ironizzare prima sui negazionisti del Covid, poi sugli auguri di Pasqua e Natale e persino sulla malattia di Fedez.

Ovviamente tutte le battute create dal social media manager Riccardo Pirrone sono in puro black humor. Sarcasmo e a volte anche aggressività sono gli elementi che contraddistinguono la comunicazione di questa ormai nota agenzia di pompe funebri.