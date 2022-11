Barilla e gli insetti nella pasta: un video comico scatena la polemica

É bufera sulla Barilla per un videomessaggio in cui l’azienda fa riferimento al consumo degli insetti come alimento facendo leva sull’alta qualità delle loro proteine e sul loro basso impatto ambientale. Tanto è bastato per scatenare una valanga di giudizi negativi da parte dei consumatori che, sui social, si sono scagliati contro la multinazionale.

Barilla, polemica per il video sugli insetti

Tutto è partito dalla diffusione di un filmato di 45 secondi in cui l’attore Carmine Del Grosso, in veste di testimonial, fa delle considerazioni sugli insetti: «Io non li ho ancora assaggiati, però mi hanno detto che le formiche sanno di nocciole e i coleotteri di pane integrale. In abbinata sarebbero perfetti per la colazione». Quindi la constatazione che gli animali vengono consumati normalmente in 140 paesi al mondo, compresi alcuni europei come Olanda e Danimarca: «Io ci sono stato e, visto come fate la carbonara, vi do un consigliuccio: lasciate stare la panna e provate a mettere dentro qualche insetto. Ne esistono più di 2 mila specie, uno che assomigli al guanciale lo trovate». Il videomessaggio si conclude con una domanda di Fondazione Barilla ai consumatori: «Gli insetti sono diventati di interesse anche in Europa come fonte di proteine ad alta qualità e a basso impatto ambientale: tu cosa ne pensi?».

La Barilla in campo con gli insetti…buon appetito!! pic.twitter.com/YzZjHeoMVz — Antonio Monserrato (@AMonserrato) October 31, 2022

Una richiesta che ha dato il via ad una serie di risposte contrarie al consumo di insetti e ad un’insurrezione degli utenti contro l’azienda parmense, che ha spinto quest’ultima a rimuovere il video. Troppo tardi per evitare fiumi di critiche che stanno continuando a scorrere. «Vogliono mettere gli insetti nella pasta? Se la possono tenere», «E il concetto di Made in Italy? Si fa con gli insetti?», «Ma la tradizione italiana e la top quality food dove è andata a finire?», sono solo alcuni dei commenti che gli utenti del web hanno riservato al filmato.

L’azienda chiarisce: «Non vogliamo introdurli nella nostra pasta»

In tanti lo hanno letto come un tentativo di sondare il terreno in previsione di un’eventuale introduzione di insetti nelle proprie ricette, ma a chiarire ogni dubbio ci ha pensato la Barilla stessa con un comunicato: «Non abbiamo annunciato il lancio di nessuna pasta prodotta con farina di insetti, nemmeno abbiamo alcuna volontà o interesse aziendale in tal senso. La nostra pasta continua a essere prodotta con grano duro 100% italiano. Mai abbiamo fatto cenno a pasta con gli insetti». La polemica, tuttavia, è tutt’altro che esaurita.