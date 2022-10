Bari, docente aggredito per una nota: arrestato il padre di un’alunna

Arrestato il colpevole che ha aggredito un docente a Bari lo scorso 23 settembre. Gli agenti hanno fermato un uomo di 34 anni, ora ai domiciliari, per l’aggressione al professore di circa 2 settimane fa. A quanto pare, l’uomo sarebbe il padre di una studentessa del docente, richiamata da quest’ultimo attraverso una nota disciplinare.

Le accuse all’uomo che ha aggredito il docente

Le accuse a carico dell’uomo 34enne che ha aggredito il docente a Bari sono molto gravi. Infatti, l’aggressore è accusato di lesioni personali aggravate, aggressione a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e interruzione di pubblico servizio.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 23 settembre scorso il professore, dopo aver terminato la sua lezione, si sarebbe spostato in un’altra aula. Qui sarebbe stato raggiunto dal suo aggressore e da un complice non ancora identificato che gli avrebbero intimato di uscire dalla classe e sostare nel corridoio. Dopo un primo alterco, l’uomo avrebbe aggredito il docente verbalmente e con ripetuti schiaffi, incurante della presenza degli alunni. Una volta terminata l’aggressione, i due uomini sarebbero usciti come se nulla fosse successo.

I motivi dietro l’aggressione al professore

Ciò che avrebbe scatenato l’aggressione al docente sarebbe stata una nota disciplinare scolastica a carico della figlia dell’aggressore. Nell’ordinanza emessa dal Gip, si legge che il prof aveva rimproverato l’alunna per essere entrata alla seconda ora senza certificazione. A quel punto l’alunna avrebbe risposto in modo indisponente, incitando i suoi compagni a non studiare e interrompendo la lezione. Il docente avrebbe risposto emettendo una nota disciplinare nei confronti della ragazza.

Due professoresse di sostegno presenti in aula hanno confermato questa versione dei fatti. Inoltre, sembra che l’alunna ammonita abbia poi formato un gruppetto di ragazze e abbia accusato il prof di comportamenti indecenti, in particolare di guardare il fondoschiena delle giovani in classe. Tuttavia, questo comportamento da parte del professore è stato smentito dalle docenti di sostegno e non ha trovato alcun riscontro.