Bari, 19 arresti per voto di scambio mafioso: anche una consigliera

Nelle province di Bari, Palermo e Taranto, carabinieri, polizia e Guardia di Finanza stanno eseguendo gli arresti a carico di 19 soggetti. Tra le persone coinvolte figurerebbero Francesca Ferri, di Valenzano, consigliera comunale capogruppo di Italia Popolare a Bari. E l’imprenditore Nicola Canonino, ex consigliere regionale e attuale presidente del Foggia.

Bari, Palermo e Taranto, 19 arresti per voto di scambio mafioso

Voto di scambio politico-mafioso alle elezioni amministrative di Bari e di Valenzano del 2019. Per questo sono scattati gli arresti per 19 persone (di cui 17 in carcere e 2 ai domiciliari). I carabinieri, la polizia e gli uomini della Guardia di Finanza sono impegnati nell’esecuzione dell’ordinanza applicativa delle misure cautelari. Questa, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bari, è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale.

Tra le persone coinvolte figurerebbero Francesca Ferri, di Valenzano, consigliera comunale capogruppo di Italia Popolare a Bari. E l’imprenditore Nicola Canonino, ex consigliere regionale e attuale presidente del Foggia. L’accuse che hanno portato ai 19 arresti riguardano estorsione, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ma anche l’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale.

Chi sono Francesca Ferri e Nicola Canonico

Nicola Canonico è imprenditore edile e presidente del Foggia calcio. In passato è stato consigliere comunale a Bari. Francesca Ferri ha ottenuto l’elezione nel 2019 e in consiglio comunale è capogruppo di Italia Popolare. In regione è considerata il braccio destro di Cassano.