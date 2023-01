Barga, autobus con studenti prende fuoco all’improvviso: tutti salvi

Episodio spiacevole ma tragedia evitata a Barga. Improvvisamente, un autobus con a bordo diversi studenti ha preso fuoco. Fortunatamente, tutti coloro che erano a bordo sono riusciti a scappare in tempo e non ci sono feriti gravi.

L’autobus che ha preso fuoco improvvisamente a Barga

Questa mattina, un autobus della compagnia Autolinee Toscane con a bordo diversi studenti ha preso fuoco. Non è ancora chiaro cosa abbia potuto far scoppiare l’incendio, molto probabilmente un guasto tecnico. Ulteriori indagini sono in atto in queste ore per cercare di comprendere ulteriori dettagli sulla vicenda. L’autista si è accorto del guasto e dell’incendio sull’autobus ed è stato lesto a capire la gravità della situazione. In questo modo, ha fermato il mezzo e ha permesso a tutti di scendere, mettendosi in salvo.

Difatti, nonostante il bus fosse pieno di studenti, nessuno è rimasto ferito o intossicato. L’autobus aveva 17 anni. Inoltre, il bus, rimasto sfrenato, a poco a poco si è adagiato contro un altro mezzo, incendiando anche quest’ultimo. Autolinee Toscane ha allertato i Vigili del Fuoco che si sono occupati di spegnere l’incendio e ha provveduto anche ad inviare un mezzo sicuro che potesse accompagnare i ragazzi a destinazione.

La risposta di Autolinee Toscane

Autolinee Toscane ha parlato in merito all’incidente di Barga. La compagnia ha dichiarato: «Purtroppo, va ricordato come il parco mezzi ereditato da Autolinee Toscane è particolarmente anziano sia nella provincia di Lucca che nel resto della Toscana. A dicembre 2021 nella provincia di Lucca il parco mezzi ereditato da AT aveva 152 bus con più di 15 anni e 57 con età compresa fra i 9 e i 15 anni su un totale di 269 bus. Nel caso specifico il primo bus andato in fiamme è del 2006 e il secondo bus è del 2005. Il bus andato in fiamme era stato analizzato nel piano straordinario di controlli antifiamme, ma l’età di servizio così avanzata incide comunque sul funzionamento di un mezzo».

La compagnia ha continuato dicendo: «Non a caso Autolinee Toscane ha anticipato al primo anno di gestione gli investimenti in nuovi mezzi che sarebbero dovuti partire negli anni successivi: circa 40 milioni di euro per acquistare subito 200 bus invece dei 100 previsti dalla gara della Regione. In particolare, nel corso del 2022 per Lucca sono stati acquistati 23 nuovi bus, e il piano investimenti prevede che entro i prossimi tre anni saranno acquistati altri 134 nuovi bus che faranno dimezzare l’età media del parco mezzi portandola a poco più di 6 anni in linea con la media UE».