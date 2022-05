Vi tenta l’idea di tornare bambini, togliervi le scarpe e fare una camminata liberatoria a piedi nudi? Potrebbe sembrare banale, ma il Barefooting, ovvero del muoversi scalzi, aiuta mente e corpo, perché stimola le endorfine, rilassa, e rafforza i muscoli, corregge la postura, ravviva la microcircolazione. È una pratica nata in Nuova Zelanda e amata dalle star di Hollywood, che in qualche occasione si presentano senza scarpe persino sul red carpet. Ma anche a casa nostra ci sono percorsi pensati per regalare questo tipo di esperienza. Tag43 ve ne propone cinque dalla Val d’Aosta alla Sardegna.

Cinque proposte per fare Barefooting

A Morgex relax ad alta quota

Fra i primi circuiti per tutti, ma con un occhio di riguardo per i più piccoli, c’è quello creato a Morgex, borgo valdostano della Valdigne, nel territorio forgiato dai ghiacciai attorno al Monte Bianco. Il tracciato è lungo ben 600 metri e alterna pietre, ciottoli, fieno, muschio, fango e foglie. Insomma un tuffo nella natura alpina. Per aiutare i fruitori a focalizzarsi su ogni singolo senso sono state realizzate delle postazioni: se la tappa dedicata all’udito invita ad ascoltare il canto degli uccelli, quella sull’olfatto prevede il riconoscimento dei profumi del bosco, mentre quella legata al tatto, attraverso il contatto con impronte animali, sfida a indovinare gli esemplari che le hanno lasciate. Adatta anche ai non vedenti, la struttura si trova nell’area sportiva del Comune (www.comune.morgex.ao.it).

Una romantica passeggiata nella Marca Trevigiana

Paesaggio diverso, in parte ridisegnato dal lavoro dell’uomo, fra le colline della Marca Trevigiana, tutelate come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: attorno alla Strada del Prosecco, fra i vigneti che danno un vino di qualità fra i più apprezzati al mondo, il Conegliano Valdobbiadene, si trovano borghi incantevoli, come quelli che hanno dato i natali a Giorgione e a Canova, lo scultore neoclassico di Possagno. In mezzo ai filari, una romantica casa di campagna propone un itinerario a piedi nudi: il giardino del Romantik Relais d’Arfanta a Tarzo invita a camminare magari vicino alla piscina all’aperto, con un occhio sul panorama circostante che sembra uscito proprio da un quadro di Giorgione (www.romantikhotels.com).

In Umbria per prendersi cura dello spirito

Nel cuore dell’Umbria, su una collina circondata da ulivi e boschi, a una manciata di chilometri da Spoleto e dalle Fonti del Clitunno, si adagia il centro medievale di Campello Alto che negli anni ha realizzato una struttura ricettiva diffusa, in cui rientrano antiche dimore dei nobili e celle monastiche. Qui aveva sede il convento dedicato ai santi Giovanni e Pietro, nato dalla fusione di due abbazie di clausura destinate alle monache benedettine. In uno scenario tanto particolare si possono seguire corsi di yoga e meditazione fra tigli, querce e ippocastani, oppure stesi sul prato del cenobio. E proprio gli ambienti religiosi, che rimandano a una fede vissuta in modo profondo, sono ideali anche per il Barefooting, che innesca una singolare armonia fra corpo e mente (www.borgocampello.com).

A Vitrochiano il risveglio dei sensi

È adatto a tutti, ma ha una marcia in più per le famiglie con bambini al seguito. È il Parco dei Cinque sensi, che si snoda a pochi chilometri da Viterbo, a Vitorchiano. Segni particolari? Utilizzo di materiali rigorosamente biologici, rispetto per la natura e i suoi ritmi, ritorno a uno stile di vita meno frenetico. Il percorso, che si dipana in un panorama mediterraneo fiancheggiando un vigneto con ulivi e ciliegi, è intervallato da vasche riempite con cortecce di pino o sabbia di peperino, roccia magmatica tipica della zona: alle tinozze asciutte se ne alternano altre umide, con l’argilla fangosa, la torba mescolata al fango e i blocchi di tufo innaffiati da zampilli d’acqua. Ci sono anche postazioni ad hoc, con cassette pensate per stimolare il tatto e l’olfatto (www.parcocinquesensi.it).

La magia di Chia e delle spiagge sarde

È candida la sabbia della baia cagliaritana di Chia, che qualche anno fa si è piazzata in cima alla classifica redatta dalla Guida blu di Legambiente, agguantando il titolo di “più bella d’Italia”. Fondale basso e trasparente, dune dalle linee dolci plasmate dal vento, le coste sud-occidentali della Sardegna vantano scogli smussati e acque limpide, all’ombra del sito archeologico di Bithia. La spiaggia di Su Giudeu è collegata all’hotel Aquadulci da un cammino pensato per il Barefooting. La passeggiata parte dal giardino all’inglese della struttura e prosegue con la passerella in legno che attraversa lo stagno dei fenicotteri. Lasciandosi dietro cespugli di mirto e di elicriso, continua quindi sulla sabbia chiara, per poi gettarsi nel mare (www.aquadulci.com).