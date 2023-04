Bardonecchia, uomo fermato alla frontiera con 34 chili di eroina e cocaina nelle ruote

La Polizia di Stato ha fermato a Bardonecchia un probabile trafficante di droga. Infatti, gli agenti hanno intercettato un uomo che nei pneumatici nel bagagliaio della sua auto ben 34 chilogrammi di droga tra cocaina ed eroina.

#5aprile Arrestato dai poliziotti dalla #PoliziadiFrontiera di Bardonecchia (Torino) un 50enne che rientrava in Italia, attraverso il traforo del Frejus, nascondendo 34 kg di droga dentro a dei pneumatici posizionati nel bagagliaio dell'auto. #essercisempre pic.twitter.com/8ds0MPYBQs — Polizia di Stato (@poliziadistato) April 5, 2023

La dinamica del presunto spacciatore di droga fermato a Bardonecchia

Il presunto spacciatore è un uomo italiano di 50 anni che stava rientrando in Italia. L’uomo è stato fermato durante i controlli di routine sui veicoli in transito perché è sembrato molto agitato per alcune ispezioni fatte a un autobus sul tratto di strada Torino-Bardonecchia. Difatti, appena ha intravisto gli agenti della polizia, l’uomo ha cercato di superare alcune auto in coda, tentando disperatamente di eludere i controlli. Tuttavia, le autorità hanno notato questo comportamento anomalo e hanno chiesto maggiori informazioni al guidatore agitato. Quest’ultimo ha risposto in modo vago ed elusivo agli agenti. A quel punto gli ispettori hanno voluto controllare il veicolo e dopo aver aperto il bagagliaio si sono resi conto che all’interno di esso vi erano due ruote di scorta non compatibili con quelle dell’auto. Gli agenti hanno deciso di tagliare i copertoni delle ruote e all’interno hanno trovato una grande quantità di sostanze stupefacenti, suddivise in ovuli contenuti in calze di nylon. In totale l’uomo fermato stava tentando di trasportare in Italia ben 34 kg di cocaina ed eroina. Ovviamente, il presunto criminale è stato arrestato e trasferito al Carcere Lo Russo e Cutugno di Torino, in attesa della convalida del fermo.

Le indagini per identificare le sostanze

Gli agenti della polizia sono riusciti a intervenire prontamente e grazie alla loro drastica azione hanno sequestrato il grande quantitativo di droga. L’auto che ha usato il probabile trafficante invece è stata portata alla sede della polizia scientifica di Torino. Qui gli agenti avranno il compito di confermare il tipo di sostanza identificata e ricavare il suo grado di purezza.