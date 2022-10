Barcolana, vince Wendy Schmidt: chi è Lady Google

«Grande giornata per la velista, imprenditrice e filantropa americana Wendy Schmidt, vincitrice della #Barcolana54». Così si legge nell’account ufficiale della Barcolana sulla vittoria della 67enne filantropa Wendy Schmidt. La donna ha vinto con un tempo di 57 minuti e 47 secondi con la sua Deep Blue. La miliardaria è la moglie dell’ex CEO di Google Eric Schmidt. Insieme, la coppia avrebbe un patrimonio stimato di 10 miliardi di euro.

Wendy Schimdt, chi è la vincitrice della Barcolana

La 67enne ecologista è nota anche con il soprannome di Lady Google. La donna ha iniziato la sua carriera come tennista. A 50 anni, ha scoperto di amare il mare ed è quindi partita anche con questa avventura. La donna, dopo i primi due anni di addestramento, partecipa attivamente alle gare da 15 anni. La miliardaria ha dichiarato di essere cresciuta con 4 fratelli nel New Jersey. La 67enne è anche la presidente della Schmidt Family Foundation, che è un ente di beneficenza per la sostenibilità ambientale. La donna è anche presidente della Schmidt Ocean Institute per la salute di mari e oceani.

Wendy Schmidt ha fondato anche la Transformative Technology Fund da 25 milioni di dollari per gli indirizzi come le scienze naturali e l’ingegneria all’Università di Princeton. Per i giovani meritevoli, l’associazione di riferimento della famiglia è la Schmidt Futures.

La vittoria

«Spero di essere la prima di una lunga serie, la vela non ha genere né limiti di età» ha commentato la 67enne per la sua vittoria. Lo skipper, quindi, non è una professione solo maschile per la miliardaria. La sua Deepl Blue è lunga 85 piedi, pari a circa 26 metri. La nave è stata varata nel 2020, ma è rimasta ferma per un anno per via della pandemia prima di regalare la grande emozione di questa gara.

La donna è ufficialmente vincitrice della 54esima edizione della Barcolana di Trieste.