Il Barcellona vieta ai tifosi dell’Inter maglie e sciarpe fuori dal settore ospiti

I tifosi dell’Inter non potranno sedersi con indumenti e bandiere nerazzurri all’interno di un settore del Camp Nou che non sia quello riservato agli ospiti. Il divieto è arrivato direttamente dal Barcellona, che ha diramato una nota rivolgendosi alla tifoseria avversaria in vista del match di ritorno in programma domani. Le polemiche della scorsa settimana per il gol annullato ai blaugrana e il rigore non assegnato dopo il fallo di mano di Dumfries sembrano aver inasprito ancora di più gli animi di una rivalità che risale ai tempi di Mourinho e del triplete interista.

Il Barcellona vieta ai tifosi bandiere e maglie fuori dal settore ospiti

Ai tifosi dell’Inter è stato riservato, come a ogni avversario, il settore ospiti. Si tratta di una porzione di curva posizionata molto in alto, da cui non è agevolissimo guardare la partita. Fuori da quella parte di Camp Nou non si potrò accedere con maglie nerazzurri, sciarpe o bandiere. Due i motivi. Da una parte il Barcellona non ha ancora digerito il match d’andata, con le polemiche che hanno avuto strascichi per giorni, anche sulla stampa spagnola. Dall’altra il club blaugrana ha ancora in mente l’eliminazione casalinga ad opera dell’Eintracht Francoforte, che ha conquistato la finale di Europa League proprio a scapito dei catalani, con oltre 30mila tifosi al seguito.

La rivalità tra Inter e Barcellona risale a oltre dieci anni fa

Ad accendere la sfida tra Barcellona e Inter non c’è, però, solo il match d’andata. Ormai dodici anni fa, il doppio confronto tra blaugrana e nerazzurri ha lanciato la squadra dell’allora tecnico José Mourinho verso il triplete. A essere eliminato è stato proprio il club catalano, con uno degli organici più forti di sempre, con Xavi, Iniesta e Messi, solo per citarne tre. Ancora oggi alcune ex stelle del Barcellona ripercorrono quel match, come fatto proprio da Iniesta e Xavi, ricordando soprattutto il viaggio in pullman dell’andata, che accese il dibattito. Impossibile raggiungere Milano in aereo a causa del vulcano islandese Eyjafjallajökull. E fu vittoria Inter per 3-1, mentre al ritorno finì 1-0 per gli spagnoli.