Dove vedere Barcellona-Inter di Champions League? Orario, arbitro e formazioni

«Ingresso vietato alle aree casalinghe per chi indossa i colori nerazzurri». Così il Barcellona ha presentato la partita di stasera 12 ottobre, dove alle 21 i blaugrana ospiteranno l’Inter di Simone Inzaghi. Il clima è già infuocato, soprattutto dopo le polemiche per l’arbitraggio della scorsa settimana a San Siro. Xavi, tecnico degli spagnoli, ha parlato di «indignazione e grave ingiustizia» per il rigore negato sul sospetto fallo di mano di Dumfries. Oggi pertanto c’è aria di rivincita o, come si legge sui social, vendetta. La classifica del Gruppo C vede in vetta il Bayern Monaco a punteggio pieno, seguito dall’Inter con sei e dal Barcellona con tre. In coda il Viktoria Plzen con zero punti. Barcellona-Inter sarà in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

«Stadio compatto e avversario fortissimo, sarà dura». Così Simone Inzaghi ha analizzato la partita di stasera in conferenza stampa. «Dovremo saper soffrire tutti insieme e concretizzare quanto abbiamo preparato». L’Inter si presenterà nella tana del Barcellona in fiducia, grazie al successo dell’andata e alla vittoria contro il Sassuolo in Serie A dopo un periodo negativo. Il Barcellona invece è primo il Liga a pari merito con il Real Madrid con un gol al passivo in otto gare. Sabato ci sarà proprio il Classico contro i Blancos, ma Xavi non intende risparmiare nessuno. «Siamo migliorati rispetto al match di Milano, lavorando in allenamento». Arbitro della gara sarà il polacco Szymon Marciniak, assistito dai connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto uomo Tomasz Musiał, mentre al Var siederanno Tomasz Kwiatkowski e l’inglese Stuart Attwell.

Barcellona-Inter, le probabili formazioni di stasera 12 ottobre 2022 su Amazon Prime Video

Qui Barcellona, Xavi con qualche dubbio sul modulo

Obiettivo rivincita per Xavi e il suo Barcellona. Per la sfida di Champions League contro l’Inter, davanti al portiere Ter Stegen, resta un dubbio sul modulo. Più probabile un 3-4-3 con De Jong al fianco di Piqué ed Eric Garcia. Non si esclude però un passaggio alla difesa quattro con l’esclusione dell’olandese e la presenza di Marcos Alonso e Sergi Roberto sugli esterni. In caso di conferma per il primo modulo, quest’ultimo farebbe l’esterno di centrocampo con Gavi sul fronte opposto, mentre al centro Busquets e Pedri. Davanti Lewandowski al centro dell’attacco con Dembelé, fra i migliori di San Siro, e Ansu Fati.

Qui Inter, Dumfries al posto di Darmian dal primo minuto

Simone Inzaghi è pronto alla conferma di quasi tutti gli 11 che hanno battuto il Barcellona a San Siro sette giorni fa. Fra i pali ci sarà ancora Onana, alla terza presenza consecutiva al posto di Handanovic. Terzetto di difesa invariato con De Vrij, Skriniar e Bastoni. A centrocampo ci sarà Mkhitaryan con Barella al fianco di Calhanoglu, chiamato a sostituire Brozovic. Sugli esterni Dimarco e Dumfries, unica novità rispetto all’andata, al posto di Darmian. In attacco ancora out Lukaku e Correa, pertanto coppia obbligata con Dzeko e Lautaro Martinez.

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; De Jong, Piqué, Eric Garcia; Sergi Roberto, Busquets, Pedri, Gavi; Dembelé, Lewandowski, Ansu Fati. All. Xavi.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.