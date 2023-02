Barcellona-arbitri, Piquè e Casillas discutono in diretta: l’ex portiere se ne va

Botta e risposta sul caso Barcellona-arbitri tra Gerard Piquè e Iker Casillas. I due, rivali per tanti anni sui campi di calcio, hanno avuto un’accesa discussione durante una trasmissione su Twitch.

La discussione tra Piquè e Casillas

Gerard Piquè e Iker Casillas erano impegnati in una trasmissione in diretta Twitch dedicata alla Kings League, la rivoluzionaria lega di calcio lanciata dall’ex difensore catalano del Barcellona. Nel corso della trasmissione si è parlato di vari argomenti ma ciò che ha acceso la discussione è stato il caso Barcellona-arbitri, con la squadra catalana che ha pagato quasi 1,4 milioni di euro al vice-presidente degli arbitri.

Sull’argomento, Casillas ha detto: «Ora dovrai stare zitto per anni. È uno dei più grandi furti che si sia mai visto nel mondo del calcio. Anche perché è durato parecchio». In un primo momento, Piquè ha risposto con una presunzione di innocenza: «Finora è emersa una consulenza tecnica, nulla di illegale». Poi, è passato al contrattacco: «E allora dovremmo raccontare per bene quello che è successo in Champions League. Se qualcuno indagasse, troverebbe sempre in mezzo il Real Madrid. E non dico altro. Io ricordo perfettamente che negli anni incriminati abbiamo perso una Liga in casa, al Camp Nou, contro l’Atlético Madrid, perché ci hanno annullato un gol regolare».

L’addio dell’ex portiere del Real dalla trasmissione

La discussione tra Piquè e Casillas è andata avanti, il difensore ex Barcellona ha continuato dicendo: «Barcellona e Real sono state sempre giudicate con un occhio di riguardo, l’ho sempre detto senza problemi». Tuttavia, Iker ha risposto: «Per me è incredibile che una squadra in due anni non abbia subito né rigori contro né espulsioni».

Dopo questo scambio di battute, Casillas ha dato un’occhiata al telefono, ha letto un messaggio e si è sfilato l’auricolare, andandosene dalla trasmissione sotto lo sguardo stupito ma divertito di Gerard Piquè.