Barca ribaltata sul Lago Maggiore: quattro morti

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri sul Lago Maggiore, in provincia di Varese, dove una barca con a borso una ventina di persone si è ribaltata. L’imbarcazione è stata sorpresa da un temporale scatenatasi in zona. Il bilancio è di quattro morti.

Barca ribaltata sul Lago Maggiore

L’allarme è scattato intorno alle 19.30 di ieri. La barca, lunga 16 metri (probabilmente una house-boat), si è ribaltata a causa di un forte vento originato da una tromba d’aria. A bordo c’erano dei passeggeri di nazionalità straniera, che stavano festeggiando un compleanno, e due membri dell’equipaggio.

Tutte le persone sono finite in acqua e molte sono riuscite a mettersi in salvo raggiungendo a nuoto la riva o altre imbarcazioni vicine. In sette sono stati salvati dai soccorritori. La barca pare sia stata sorpresa da una tempesta nelle acqua tra Arona, sulla sponda piemontese del lago, e Lisanza. A dare l’allarme è stato un altro natante che ha avvistato i passeggeri in acqua.

Le indagini su quanto accaduto sono affidate ai Carabinieri del comando provinciale di Varese il cui comandante, Gianluca Piasentin, è arrivato nella serata di ieri sul posto. Ad arrivare anche 10 ambulanze, l’elisoccorso e tre auto mediche del 118, la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco di Varese con il reparto sommozzatori.

Le vittime

Il bilancio finale è di quattro morti, ma fino a stamattina due corpi dei passeggeri presenti sulla barca non erano ancora stati trovati. I cadaveri sono stati trovati stamattina dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per tutta la notte insieme agli altri soccorritori. Secondo quanto ricostruito, tre vittime sono turisti (due uomini e una donna) mentre una quarta è la moglie del proprietario dell’imbarcazione

Nella tarda serata di ieri era arrivato anche un elicottero Aw139 con i rilevatori infrarossi della Guardia Costiera, partito da La Spezia. Tre persone sono state ricoverate in codice verde, altre due in codice giallo, mentre in 15 sono stati visitati ma non è stata necessaria l’ospedalizzazione.