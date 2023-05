Riportata in Libia la barca scomparsa con a bordo 500 migranti

Da diversi giorni, si erano perse le tracce della barca con a bordo 500 migranti che viaggiava alla deriva nel Mediterraneo. La segnalazione era stata diffusa da diverse Ong. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni «I 500 migranti di cui si erano perse le tracce dopo che erano stati segnalati in zona Sar maltese sono stati riportati in Libia. Va ribadito che la Libia è un porto non sicuro dove i migranti non andrebbero mai riportati indietro» come dichiarato da Flavio Di Giacomo, portavoce dell’ufficio per il Mediterraneo dell’Oim.

Ritrovata la barca scomparsa con 500 migranti

Lo scorso 23 maggio, Alarm Phone, la piattaforma telefonica che fornisce supporto ai migranti in difficoltà nel Mediterraneo, aveva denunciato la perdita delle tracce del barcone. La nave Life Support, di Emergency, non aveva mai smesso di cercare le 500 persone in zona Sar maltese riportando sui social ulteriori dettagli: «Il loro natante sta già imbarcando acqua. Sappiamo che potremmo trovare diverse persone già in mare o in stato di incoscienza. O, nel peggiore dei casi, già decedute. Chiediamo che le autorità marittime assumano immediatamente il coordinamento dei soccorsi. Prima che sia troppo tardi». Nell’ultima settimana, anche Alarm Phone stava chiedendo alle autorità italiane e maltesi di attivarsi il prima possibile, poi la conferma: «Secondo i parenti, le 500 persone sono state respinte verso la Libia e sono ora detenute a Bengasi. Se è vero vero, si tratta di un atto di respingimento criminale dalla zona Sar di Malta. Chiediamo chiarimenti. Chi ne è responsabile?».

I numeri delle morti nel Mediterraneo

Secondo quanto pubblicato da SOS Mediterranee «quasi 1.000 morti sono stati registrati nel Mediterraneo centrale in meno di 6 mesi quest’anno», un numero definito senza precedenti. Nel sito dell’organizzazione di legge che «Tra il 23 aprile e il 13 maggio, secondo l’OIM, almeno 723 persone sono state respinte forzatamente in Libia, portando a 5.058 il numero di persone intercettate quest’anno dalla Guardia Costiera libica». Inoltre «il 3 maggio, il vice primo Ministro italiano e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato a Roma il capo dell’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA), il generale Khalifa Haftar. Secondo Agenzia Nova, uno dei temi trattati è stato quello di bloccare la partenza delle persone che lasciano le coste della Cirenaica».