Barca affonda a Stintino, due sub dispersi: «Aiuto, stiamo affondando»

Un tranquillo pomeriggio in barca al largo di Stintino si è trasformato in un incidente che ha fatto scattare l’allarme per due pescatori sportivi sassaresi, di 35 e 38 anni. L’imbarcazione su cui si trovavano è affondata nel tardo pomeriggio di ieri.

Barca affondata a Stintino: due dispersi

Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano nelle acque davanti alla spiaggia di Ezzi Mannu a Stintino, nel Golfo dell’Asinara, nel nord della Sardegna. Intorno alle 19, hanno chiamato la Capitaneria di porto di Porto Torres per chiedere aiuto a causa della loro imbarcazione che stava andando a fondo.

La richiesta di aiuto e le indicazioni confuse

La segnalazione è giunta immediatamente alla centrale operativa della Capitaneria di porto, ma le indicazioni rispetto alla zona esatta in cui si trovavano si sono rivelate confuse. In attesa dei soccorsi, i due giovani pescatori si sarebbero lanciati in acqua nel tentativo di raggiungere la costa, ma, nonostante le ricerche condotte dalle motovedette della Guardia costiera e da un elicottero dei Vigili del fuoco decollato da Alghero, dei due ragazzi nessuna traccia.

Intanto l’elicottero è rientrato alla base lasciando le ricerche ad un mezzo della Guardia costiera. Ciò che preoccupa è che la corrente possa averli travolti. Il mare era mosso e la barca potrebbe essere stata investita da un’onda anomala.

Le ricerche in mare continueranno ad operare così come a terra, dove resteranno operativi i pompieri nella speranza che i due giovani riescano a raggiungere la costa con le loro forze.