Piccoli a chi?

Altro che piccoli e adorabili. Barboncini, chihuahua, pinscher e russian toy covano una rabbia da far impallidire un bulldog. Lo conferma uno studio dell’Università di Helsinki, secondo cui simili esemplari sono molto più indisciplinati rispetto ad animali di media e grande taglia.

Analizzando un campione di 9000 cani, gli scienziati hanno dimostrato come non ci si debba lasciare ingannare dalle misure lillipuziane e dagli occhi dolci. Il fatto che entrino in una borsa da passeggio e non sembrino in grado di fare del male a una mosca è soltanto impressione. Al contrario, infatti, è molto più frequente riscontrare atteggiamenti di aggressività e disobbedienza da parte loro nei confronti del padrone o, più spesso, di perfetti sconosciuti.

Colpa della paura

Come riporta il Guardian, la ragione di questi comportamenti (molto più riconoscibili nei maschi che nelle femmine, in particolare quelli anziani), pare essere la paura. I cagnolini si sento vulnerabili, così mordono e azzannano chiunque venga percepito come un possibile pericolo. Un problema che, secondo gli esperti, si può risolvere solo con un percorso di training verso la consapevolezza. E con tanta, tanta pazienza da parte dei padroni.