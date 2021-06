Un oceano di bambole

La Mattel strizza l’occhio alla sostenibilità e dopo il progetto Playback, lancia una nuova linea di Barbie realizzate in plastica riciclata dagli oceani. Nata da una partnership con la compagnia di riciclo Envision Plastics, la collezione Barbie loves the ocean si ispira all’estate e propone, oltre alle tre nuove bambole, anche un curioso set di giochi e diversi accessori. Tutto rigorosamente confezionato con il materiale plastico recuperato nelle zone attorno alla Baia del Messico. «Il nostro impegno nella realizzazione di una produzione a basso impatto rappresenta il futuro e il nucleo dell’evoluzione di quest’azienda», ha spiegato alla Cnn Lisa McKnight, vicepresidente di Mattel e responsabile della divisione Barbie and Dolls. «Per dimostrare alle nuove generazioni che possono essere chiunque desiderino essere, dobbiamo fare la nostra parte nel proteggere il Pianeta, salvaguardare l’ambiente e promuovere uno stile di vita sostenibile». Unitamente al lancio della nuova collezione, verrà pubblicato in rete anche un nuovo video della serie Barbie’s vlog series con consigli e suggerimenti su come condurre uno stile di vita a zero impatto ambientale.

La svolta green del marchio

La linea Barbie loves the ocean è soltanto l’ultimo tassello di un progetto inaugurato ormai qualche anno fa e un ulteriore step al raggiungimento dell’obiettivo finale della compagnia: utilizzare solo ed esclusivamente materiali 100 per cento riciclati, riciclabili e bioplastiche entro il 2030. Tanto nei giocattoli quanto nel packaging. Una missione complessa ma non impossibile partita nel maggio scorso con il programma Mattel Playback. Sbarazzandosi dei giocattoli vecchi, i consumatori forniscono all’azienda materiale da riutilizzare per bambole e balocchi nuovi di zecca e, soprattutto, eco-friendly.