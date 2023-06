Barbie, il mondo è rimasto senza vernice rosa anche per colpa del film

Il prossimo 20 luglio, nelle sale italiane arriverà l’atteso Barbie, film di Greta Gerwig sulla celeberrima bambola Mattel. In attesa di scoprire la reazione del pubblico, il progetto ha già conquistato un singolare record. Per realizzare il set di Barbieland la troupe ha usato una quantità incredibile di vernice rosa tanto da esaurire l’intera fornitura globale, già ridotta a causa della pandemia.

Barbie, così la produzione del film ha esaurito le scorte di vernice rosa

La notizia è stata data dalla rivista Architectural Digest che ha recentemente intervistato la regista del film, Greta Gerwig, e la sceneggiatrice Sarah Greenwood. «Per colpa nostra il mondo ha finito il rosa», ha detto quest’ultima, sei volte candidata ai premi Oscar. L’intero set del lungometraggio dedicato alla bambola si compone di elementi monocromatici. Dalla Dreamhouse, dove vive la protagonista, alle strade di Barbieland con lampioni, automobili e ovviamente l’abbigliamento. La produzione, al fine di trasportare il pubblico nel mondo di Barbie, ha replicato i personaggi in versioni a grandezza naturale, utilizzando una copiosa quantità di vernice. «Ci hanno ripulito», ha sottolineato al Los Angeles Times Lauren Proud, vice presidente della Rosco, azienda che ha fornito il materiale alla troupe. «Abbiamo dato loro tutto quello che potevamo».

Eppure, sebbene Gerwig e Greenwood si siano assunte la responsabilità della mancanza di vernice rosa, la crisi ha ragioni ben più articolate. Come ha sottolineato la stessa Proud, il settore versava in condizioni preoccupati già prima della realizzazione di Barbie. Le riserve globali erano diminuite a causa della pandemia da Covid-19 e per le dure condizioni meteorologiche che da almeno due anni colpiscono il Texas, dove si produce la vernice. Nei primi mesi del 2021, infatti, l’intero Stato ha affrontato un’ondata di gelo incredibile con temperature fino a 39 gradi sotto zero e blackout in tutto lo Stato.

Greta Gerwig ha spiegato il perché di tanta vernice rosa sul set del film

Pur essendo il colore predominante anche nelle bambole Mattel, il rosa ha un ruolo fondamentale nel film di Greta Gerwig. «La sua tonalità brillante era fondamentale per richiamare l’infanzia», ha spiegato la regista nell’intervista. «Volevo appositamente che tutto sembrasse eccessivo». L’obiettivo principale era far sentire gli spettatori a casa, facendo provare loro le stesse emozioni di quando in passato hanno comprato la loro prima Barbie. Il design di Barbieland trae ispirazione anche da varie opere artistiche e cinematografiche. La regista si è richiamata a quadri di Wayne Thiebaud e film come La grande avventura e Un americano a Parigi. Protagonisti di Barbie sono Margot Robbie nei panni della protagonista e Ryan Gosling in quelli del fidanzato Ken. Nel cast anche Will Farrell, Simu Liu, Helen Mirren e la popstar Dua Lipa che ha curato la colonna sonora.