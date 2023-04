Barbie, il film: uscita in Italia, cast e trama

Il film di Barbie tra qualche mese arriverà nelle sale italiane. L’uscita è prevista per il 20 luglio 2023 e la pellicola sarà diretta da Greta Gerwig e Noah Baumbach.

Il film di Barbie

Come suggerisce il titolo stesso, l’opera ha come protagonista la famosa bambola Barbie. Nonostante manchino diverse settimane alla sua uscita in Italia, sui social già non si parla di altro e sono impazzati i meme. La Warner Bros, intanto, ha reso noti il cast e la trama. Nella pellicola ci saranno ruoli diversi a seconda della categoria: Barbie, Ken e umani.

Il cast

Il cast di Barbie è davvero molto ricco, tra personaggi del mondo delle bambole e umani. Oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling, rispettivamente la bambola protagonista e la sua fidanzata, nel cast troviamo Kate McKinnon nei panni di Barbie Ginnasta, Issa Rae che sarà Barbie Presidente, Emma Mackey che sarà Barbie Fisica, Hari Nef che sarà Barbie Medico, Alesandra Shipp che sarà Barbie autrice e Ana Cruz Kayne che sarà Barbie giudice. Ci saranno poi la Barbie Sirena di Dua Lipa, l’avvocata Sharon Rooney, la diplomatica Nicola Coughlan, la giornalista Ritu Arya.

​Kinglsey Ben-Adir, Ncuti Gatwa e Scott Evans saranno invece diverse sfumature di Ken mentre Michael Cera sarà Allan, amico di Ken. Helen Mirren avrà il ruolo della narratrice mentre America Ferrera e Arian Greenblatt saranno esseri umani. Will Farrell sarà il CEO dell’azienda di giocattoli, Connor Sindelis sarà Aaron Dinkins, uno stagista. Mentre Emerald Fennell sarà Midge, amica di Barbie rimasta incinta.

La trama

La storia si ispira alla storica bambola. Da quanto si legge sui social, al centro del film c’è Barbie che vive nel suo mondo, che prende il nome di Barbieland, da dove verrà cacciata perché considerata imperfetta. Si troverà così nel mondo reale dove avrà la possibilità di vivere una nuova avventura, completamente diversa dalla sua vita. Il film sarà qualcosa di inedito dove la barbie, simbolo da generazioni di una bellezza stereotipata, si allontanerà dai canoni estetici occidentali della bellezza.