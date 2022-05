Barbie con l’apparecchio acustico e la riscoperta degli eroi ‘difettosi’

C’è qualcosa di letterario in una Barbie che diventa imperfetta. L’annuncio è di qualche giorno fa: la Mattel ha fatto sapere che dal prossimo luglio arriveranno una Barbie con apparecchio acustico e una con una protesi al posto della gamba. La bambola che per decenni ha incarnato lo stereotipo di una bellezza ideale diventa simbolo di realtà, imperfezioni, disabilità. È un bel cortocircuito. Però stupisce sì e no. L’iniziativa, infatti, rientra in quel filone che vede sempre più aziende sensibili al tema dell’inclusività, un po’ per responsabilità sociale e un po’ perché (è stato dimostrato) fa bene al bilancio. In ogni caso, l’arrivo queste due nuove bambole è una buona notizia. «È importante che i bambini imparino il valore dell’inclusione, che si vedano riflessi nel prodotto e che allo stesso tempo siano incoraggiati a giocare anche con bambole che non somiglino loro», ha detto la vicepresidente della Mattel Lisa McKnight. Ciò che è difficile, però, è pensare a Barbie come a un qualsiasi prodotto. Barbara Millicent Roberts (questo il vero nome di Barbie, si apprende da Wikipedia) è un personaggio, prende vita nel gioco dei bambini, nelle storie da loro immaginate; il suo mondo non è quello dei brand, è quello del racconto, della narrazione.

L’epopea dei detective ‘difettosi’: da Max Carrados ad Allhoff fino a Matt Mercer e Russell Gray

È noto quanto siano contigue la dimensione del gioco e quella dell’invenzione letteraria. Stefano Bartezzaghi lo ha raccontato in un bel libro dal titolo Scrittori giocatori; Johan Huizinga per primo lo aveva mostrato nel suo celeberrimo saggio del 1938 Homo ludens. Personaggio di storie, la Barbie “difettosa” non somiglia a nessun altro “prodotto inclusivo” partorito dal marketing. Barbie con problemi di udito potrebbe ricordare semmai la piccola Cece, la bambina che deve imparare a convivere con il suo apparecchio acustico nel fumetto di successo SuperSorda!. Ma nemmeno quello regge a pieno il confronto con una Barbara Millicent Roberts che (sempre Wikipedia) parla 50 lingue, guida una decappottabile rosa e nel 2004 aveva annunciato la sua campagna elettorale per diventare presidente degli Stati Uniti. Per Barbie ci vuole un paragone meno edificante, più avventuroso, per esempio con alcuni detective sui generis della letteratura noir e hard boiled. È lì che nasce “l’eroe difettoso“, oggi così attuale. È nel poliziesco della prima metà del Novecento che prende vita la figura dell’investigatore costretto a fare i conti con la malavita ma anche con la propria disabilità. L’abbrivio va riconosciuto allo scrittore inglese Ernst Bramah, che nel 1914 crea Max Carrados, il primo detective cieco nella storia del noir. Poi arriva Allhoff, l’ispettore su una sedia a rotelle (per colpa dei proiettili di un mafioso) creato dallo scrittore D.L. Champion. Privo del braccio sinistro è il detective Matt Mercer, creato negli Anni 50 da Day Keene (pseudonimo dell’americano Gunnar Hjerstedt) mentre il suo collega e quasi coetaneo Russell Gray, inventato dal tedesco Bruno Fischer quando si firmava Calvin Kane, è incapace di camminare a causa del suo corpo deforme.

I racconti di Pulp Black Mask

Ai “detective difettosi”, lo scrittore Roberto Barbolini ha dedicato diverse pagine in due bei saggi: Il detective sublime (Theoria) e Angeli dalla faccia sporca (Galaad). «Negli Anni 80», scrive Barbolini, «era uscita negli Usa una bella raccolta anastatica, The Defective Detective in the Pulps, a cura di Gary Hoppenstand e Ray B.Browne (Bowling Green State University Popular Press) contenente racconti usciti sulla rivista Pulp Black Mask, i cui protagonisti figurano affetti da tare fisiche. Il primo è Seekay l’Uomo Senza Faccia (sostituita da una maschera di celluloide), specialista nello scioglimento di enigmi irresolubili, ideato da Paul Ernst nel 1937; l’anno dopo John Kobler s’inventa Peter Quest, il detective col glaucoma che perde regolarmente la vista nel peggiore dei momenti possibili; con lo pseudonimo di Warren Lucas, John Kobler (1910-2000) crea anche il detective Lin Melchan, dotato di un iperudito che in realtà gli procura tormenti, ed è il contrario di Dan Holden, l’investigatore sordo creato da Leon Byrne».

I racconti più belli sull’inclusività sono quelli che non hanno per tema l’inclusività

Oggi, in un momento così ricettivo, mentre anche Barbie si fa “eroina difettosa”, non sarebbe male se a qualche editore italiano venisse l’uzzolo di ripescare qualcuno di quegli autori pulp, alcuni dei quali non sono mai stati tradotti o al più giacciono mezzi dimenticati in qualche Giallo Mondadori d’annata. Dopotutto c’è sempre più bisogno del «potere della rappresentazione per celebrare il valore dell’inclusione», come ha detto la vicepresidente della Mattel Lisa McKnight; e i racconti più belli sul tema dell’inclusività sono proprio quelli che per tema non hanno l’inclusività.