Barbascura X, chi è: vero nome e fidanzata del divulgatore scientifico

Divulgatore scientifico, scrittore, youtuber e conduttore televisivo italiano, Barbascura X è autore di quattro libri nonché membro della Marie Curie Association: vediamo quali sono state le tappe più significative della sua carriera, qual è il suo vero nome e chi è la sua fidanzata.

Barbascura X, chi è: il vero nome

Nato a Taranto nel 1987, l’esperto non ha mai voluto svelare la sua vera identità ma si è sempre voluto far riconoscere tramite pseudonimo sia in televisione che sul web che sulla carta stampata. Laureato in Chimica organica all’Università di Bari e specializzatosi in Sintesi organica a Bologna, ha lavorato in diversi laboratori d’Europa svolgendo, insieme alla carriera professionale di chimico, quella di ricercatore. Con il nome di Barbascura X ha scritto diversi libri di divulgazione scientifica ed è autore e conduttore televisivo di programmi a tema scientifico.

Noto come “il punk della divulgazione scientifica” per via del suo stile inusuale, il chimico gestisce anche un canale YouTube aperto nel 2014, con oltre 700 mila iscritti e 159 video totali. Esso comprende diversi format tra cui Scienza Brutta, una rubrica strutturata in pseudo-documentari parodistici incentrati sugli aspetti curiosi delle scienze naturalistiche, Riassuntazzi brutti brutti, in cui riassume in modo comico puntate di film e serie, e Diari di Bordo, racconti di viaggio fatti in terza persona.

Da marzo 2021 conduce su DMAX la serie Micromostri con Barbascura X, dedicata agli insetti e ad altre piccole creature, e l’anno successivo partecipa a Pechino Express 2022 in coppia con Andrea Boscherini (insieme formano il duo de Gli Scienziati).

Barbascura X: la fidanzata

Essendo l’esperto molto riservato sulla sua vita privata, non si sa con certezza se attualmente sia fidanzato oppure no. In molti hanno ipotizzato una relazione con Claudia Penzavecchia, anche lei divulgatrice e youtuber nota con lo pseudonimo di QuasiDietistaClaudia (lei stessa ha spiegato di essere una dietista che si è formata in Germania ma ancora in attesa che il suo titolo venga riconosciuto in Italia, di qui la scelta del nickname). Durante i mesi del lockdown i due hanno infatti fatto diverse dirette dalla stessa casa e anche in seguito sono comparsi più volte insieme: per questo i seguaci di uno e dell’altra hanno immaginato potessero avere una relazione.