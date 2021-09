Un ribaltamento di prospettive che l’ha portata immediatamente nell’occhio del ciclone. L’episodio risale a ieri, giovedì 16 settembre durante la puntata di Forum, in onda su Rete Quattro. Barbara Paolombelli parlando di femminicidio ha dichiarato: «A volte è anche lecito domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa. Completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo dall’altra parte? Una domanda che dobbiamo farci per forza, soprattutto in questa sede, in un tribunale bisogna esaminare tutte le ipotesi».

Jesoo, non ci posso credere pic.twitter.com/v6wEg76pR1 — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) September 16, 2021

La reazione di Twitter

La domanda ha seguito i dati sugli ultimi episodi di violenza nei confronti delle donne ed è stata formulata in sede di presentazione del caso dei coniugi Mario e Rosa. Con la seconda a chiedere la separazione proprio a causa dei comportamenti violenti subiti dal marito. «Negli ultimi sette giorni ci sono state sette donne uccise, probabilmente da sette uomini». L’affermazione è diventata immediatamente virale, scatenando la rabbia e la reazione indignata di migliaia di utenti su Twitter. Tra questi anche l’associazione Non una di meno, da sempre in prima linea contro la violenza di genere. «Siamo il grido altissimo e feroce delle donne che non hanno più voce: Palombelli Vergognati!»