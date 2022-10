Barbara Foria chi è: marito, età, biografia e Tale e quale show

Chi è Barbara Foria? L’attrice e conduttrice televisiva affianca la giuria fissa di Tale e quale show nel 2022, imitando Serena Bortone, volto noto di Oggi è un altro giorno.

Chi è Barbara Foria: età e biografia

Barbara Foria è un’attrice, conduttrice televisiva e comica italiana di 47 anni. È nata a Napoli il 18 agosto 1975, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II. In seguito però ha deciso di abbandonare le aule di tribunale per dedicarsi all’ars comica, sua vera vocazione.

Nel 2003 si è immessa nel mondo dello spettacolo, partecipando a diversi programmi televisivi per la Rai, La 7 e Comedy Central. Tra questi ricordiamo Tintoria show, Pirati, Assolo comicità in tour e Cuore Al centro della coppia. Ha inoltre lavorato a teatro per molti anni assieme a Rosalia Porcaro nello spettacolo Sessosenzacuore.com.

Tuttavia, ha ottenuto celebrità nel 2010, quando ha preso parte al programma Palco e retropalco in onda su Rai 3. Qui, nel suo primo One Woman Show ha portato in scena Meglio un uomo oggi che un marito domani, scritto a quattro mani con L. Recano. Sulla scia della celebrità conquistata, nella stagione televisiva 2012 Barbara Foria è approdata su Italia 1 nel cast di Colorado. Da allora ha preso parte a numerosi altri programmi televisivi, tra cui Che gol! Missione Ottovolante – Live Show, Chi c’è c’è, chi non c’è non parla, Enjoy e Quelli del calcio.

Film e serie televisive dell’attrice

Le serie tv a cui ha partecipato Barbara Foria:

Un medico in famiglia (2014) – serie TV

Saluti da mamma e papà, regia di Massimo Ferrari (2016) – sitcom

Un passo dal cielo, regia di Jan Michelini (2016) – serie TV

I film:

All’ultima spiaggia, regia di Gianluca Ansanelli (2012)

Fausto & Furio, regia di Lucio Gaudino (2015)

Natale da chef, regia di Neri Parenti (2017)

Burraco fatale, regia di Giuliana Gamba (2020)

Il marito di Foria

Barbara Foria è single e non ha figli. Per quanto l’attrice tenga a mantenere un certo riserbo rispetto alla sua vita privata, in qualche occasione ha ammesso che sarebbe felice se diventasse mamma.