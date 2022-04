Barbara D’Urso verso l’addio a Mediaset, l’indiscrezione: “Il contratto non sarà rinnovato”

Secondo alcune indiscrezioni, Barbara D’Urso potrebbe vedersi non rinnovato il proprio contratto con Mediaset: dati gli ascolti poco soddisfacenti di Pomeriggio Cinque e La pupa e il secchione, l’addio della conduttrice dall’azienda sarebbe sempre più vicino.

Barbara D’Urso, addio a Mediaset?

A riportare il rumor è stato Giuseppe Candela su Dagospia, spiegando che Mediaset non avrebbe alcun interesse a mantenere la D’Urso oltre dicembre 2022 quando è prevista la scadenza del suo contratto. La sorte toccata a Domenica Live e Live Non è la D’Urso, programmi che avevano allargato la presenza della conduttrice sulla rete ammiraglia, potrebbe dunque toccare anche a Pomeriggio Cinque.

Sempre secondo quanto riportato, l’ipotesi è che a maggio possa cambiare studio fino a fine giugno per poi chiudere definitivamente. Lo spostamento avverrebbe nelle stanze dove quotidianamente si registrano Mattino Cinque, Tg4, Studio Aperto e TgCom24; una decisione che avrebbe suscitato le polemiche della rete all news diretta da Paolo Liguori.

I bassi ascolti de La Pupa e il Secchione

La scelta di escludere la conduttrice dai palinsesti del 2023 sarebbe legata anche al modo in cui quest’ultima ha deciso di gestire La Pupa e il Secchione. Pare infatti che Mediaset non abbia apprezzato la linea adottata per la realizzazione della trasmissione ritenendola una sorta di copia carbone di quelle già chiuse in precedenza.

In più, non ha fatto nemmeno registrare grandi numeri in termini di share. Dopo la prima puntata, gli ascolti sono calati fino al flop raggiunto il 19 aprile con il 7,7% e poco più di un milione di telespettatori all’ascolto. Salvo colpi di scena, Dagospia ribadisce quindi che il 2022 potrebbe essere l’ultimo anno di Barbara D’Urso sulle reti di Cologno Monzese (“ai piani alti tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il biscione”, scrive Candela) segnando così la fine di un’era televisiva che l’ha vista protagonista.