Barbara D’Urso via da Mediaset? Avrebbe rifiutato il rinnovo del contratto

La fine di un’epoca. Come riporta in anteprima TvBlog, sembra che Barbara d’Urso abbia deciso di lasciare Mediaset dopo ben 20 anni di onorato servizio. Niente più Pomeriggio 5, insomma, né tantomeno altri celebri format come Live! Non è la D’urso: nel futuro della conduttrice ci sarebbe altro. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Barbara d’Urso lascia Mediaset? L’indiscrezione

Il noto sito televisivo si è limitato a precisare che la conduttrice avrebbe intenzione di lasciare l’azienda di Cologno Monzese in quanto non avrebbe accettato il rinnovo di un contratto che pur le è stato proposto. Non sono del tutto chiare le reali motivazioni, anche se ad onor del vero TvBlog accenna alle intenzioni della presentatrice di cambiare un po’ aria, spostandosi piuttosto sulle “piattaforme” (come Amazon Prime per esempio? Non è dato sapere). Sulla carta, insomma, d’Urso potrebbe voler sperimentare nuove possibilità e format che un’azienda come Mediaset difficilmente le avrebbe proposto.

Quale sarà la piattaforma di streaming dove Barbara d’Urso potrebbe finire per lavorare e quali saranno gli sviluppi futuri della sua professione restano per ora un mistero. Si tratta, tra l’altro, di semplici indiscrezioni, da prendere con le pinze. La conduttrice, almeno per il momento, non si è ancora espressa nel merito della questione.

Gli ultimi burrascosi anni di “Barbarella” in Mediaset

C’è stato un periodo, poco prima che scoppiasse la pandemia, in cui Barbara d’Urso era la vera regina incontrastata della tv italiana al fianco di Maria De Filippi. Per qualche tempo, la conduttrice si è occupata di ben tre programmi su Canale 5 (Pomeriggio 5, Live! Non è la d’urso, Domenica Live), di fatto lavorando 7 giorni su 7. Un impegno instancabile che però, con il passare del tempo, non è stato ripagato dall’affetto del pubblico, che piano piano ha iniziato a disaffezionarsi al suo modo di fare tv, da alcuni haters definito troppo trash. Ecco perché, di recente, Pier Silvio Berlusconi ha voluto tornare ad un certo rigore (un po’ come accaduto anche al GF Vip), limitando la sua presenza in tv ma soprattutto liberandosi di un certo tipo di siparietti spesso un po’ troppo sotto le righe. I dati Auditel in calo dei programmi di “Barbarella”, d’altra parte, avevano iniziato a parlare molto chiaro.