Barbara D’Urso: «Esco con Briatore, ho scoperto un uomo interessante»

Barbara D’Urso conferma la sua simpatia verso Flavio Briatore. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice Mediaset ha voluto parlare del suo rapporto con l’imprenditore e della sua nuova avventura con l’opera teatrale.

Le parole di Barbara D’Urso su Flavio Briatore

Barbara D’Urso ha parlato del suo rapporto con Flavio Briatore non confermando di aver formato un’eventuale coppia con l’imprenditore, ma dando qualche indizio ai fan. Nel dettaglio, la conduttrice ha detto: «Siamo usciti un po’ di volte con altri amici. Da soli? Non me lo ricordo». La D’Urso risponde in modo enigmatico anche quando l’intervistatrice le chiede se ha una relazione con Briatore: «L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro».

Inoltre, Barbara ha parlato anche dei suoi haters che da sempre vogliono vederla fallire: «Io ho detrattori a prescindere che detraggono anche se dico che c’è il sole. Ho detrattori che detraggono perché gli sto antipatica ed è giusto così. E ho detrattori che detraggono inutilmente tipo che, quando l’anno scorso è uscita la notizia del teatro, hanno scritto ‘cacciata a calci da Mediaset’ e, invece, come vedete, sono a Mediaset».

Il debutto a teatro della conduttrice

Barbara D’Urso non ha solo parlato del suo rapporto con Flavio Briatore ma ha voluto informare tutti della sua nuova avventura a teatro. Infatti, la D’Urso esordirà a 65 anni il 14 febbraio prendendo parte allo spettacolo chiamato «Taxi a due piazze».

Questo nuovo percorso sta influenzando non poco la conduttrice che ha dichiarato che per il teatro non riesce a dormire: «Prendo delle goccine naturali. Mi addormento. Poi alle due mi sveglio, ripeto le battute. Mi riaddormento. Mi risveglio alle quattro. Ripasso i movimenti di scena: sul palco, c’è un divano che fa parte di due case; mentre stai seduto a destra, succede altro a sinistra e devi far finta che non succede. Poi, alle sei e mezzo mi alzo, faccio ginnastica e mi riprendo».