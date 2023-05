Barbara Bouchet: età, marito, figli e vero nome dell’attrice

Gli appassionati del genere ricollegheranno il suo nome soprattutto alle commedie sexy all’italiana degli anni ’70, ma in realtà l’attrice tedesca Barbara Bouchet, classe 1943, ha alle spalle una carriera molto ricca e piena di opere interessanti. Ecco tutte le curiosità su di lei.

Chi è Barbara Bouchet: biografia e carriera

Nata il 15 agosto 1943 a Reichenberg (oggi ha quindi 79 anni), Barbara Bouchet ha scelto un nome d’arte, visto che all’anagrafe risulta come Barbara Gutscher. Prima di quattro fratelli, è figlia d’arte: il padre Fritz era fotografo, mentre la madre era un’attrice. Costretta a trasferirsi in un campo profughi della Germania alleata con tutta la sua famiglia, riesce presto ad ottenere (nel 1948) un visto per gli Stati Uniti. I Gutscher vivono così per qualche anno sereni al di là dell’Oceano Atlantico, per la precisione a San Francisco, dove Barbara è cresciuta.

I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo li mosse in una compagnia di ballo locale, scegliendo di modificare il suo cognome tedesco in Bouchet, più dolce, facile da pronunciare per gli americani e dal sapore affascinante e francese. Dopo qualche piccola esperienza nel cinema USA (ha preso parte ad un episodio di Star Trek nei panni di un’aliena) si è trasferita in Italia, dove ha raggiunto la consacrazione.

La sua avvenenza le ha assicurato un ruolo di spicco in commediole piccanti come Una cavalla tutta nuda, L’adultera e L’anatra all’arancia. Una volta calato l’interesse del pubblico per quel genere di pellicole, ha avuto la possibilità di buttarsi sul mondo del fitness, pubblicando diverse VHS con i suoi allenamenti quotidiani. Più di recente ha recitato in film prestigiosi come Gangs of New York di Martin Scorsese e Tolo Tolo del comico Checco Zalone. In tv, infine, il pubblico l’ha apprezzata nel ruolo della madre del personaggio di Christiane Filangeri in Ho sposato uno sbirro. Nel 2020, infine, ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle accompagnata dal ballerino professionista Stefano Oradei.

Marito e figli

Forse non tutti sanno che il celebre chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese è uno dei due figli che Barbara Bouchet ha avuto dall’imprenditore napoletano Luigi Borghese, con cui è stata sposata dal 1974 al 2006. L’altro figlio, il secondogenito, si chiama Massimiliano.