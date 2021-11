Dopo 396 anni, Barbados si è svincolato dalla monarchia inglese, rimuovendo ufficialmente la regina Elisabetta dal ruolo di capo di stato. Autoproclamatosi repubblica è diventato ufficialmente il Paese più giovane al mondo.

Allo scoccare della mezzanotte tra lunedì 29 e martedì 30 novembre, nel corso di una cerimonia organizzata a Bridgetown, lo stendardo reale britannico è stato abbassato e Carol Roberts-Reifer, direttrice della National Cultural Foundation, ha annunciato ufficialmente la transizione dell’isola caraibica al suo nuovo sistema costituzionale. Nella piazza, gremita di persone e ospiti d’onore tra cui la cantante barbadiana Rihanna (insignita del titolo di ‘eroe nazionale’), la governatrice generale Sandra Mason ha prestato giuramento, diventando il primo presidente del Paese. «La Repubblica di Barbados ha iniziato il suo viaggio», ha detto nel discorso di insediamento. «Ci muoveremo in un mondo complesso, diviso e turbolento ma dobbiamo sognare in grande e combattere per raggiungere i traguardi prefissati». In rappresentanza della famiglia reale, il principe Carlo ha presenziato all’evento, facendo i migliori auguri alla nazione: «Oggi, per Barbados, parte un nuovo cammino», ha sottolineato. «Dai giorni più bui della nostra storia, macchiati dalle atrocità della schiavitù, la gente di quest’isola è stata in grado di costruire un percorso con una forza e una determinazione ammirevoli». La decisione di tagliare il cordone ombelicale si è fatta strada nel 2020, con l’obiettivo di rivendicare un’identità propria distante da ogni legame con il passato coloniale.

VIDEO: Barbados becomes a republic, removing British queen as head of state.

During the ceremony, the Royal Standard flag representing the queen was lowered and the governor-general, Dame Sandra Mason, was sworn in as the Caribbean island nation's first president pic.twitter.com/fgtnanVleO

