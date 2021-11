Barbados inaugura le ambasciate nel metaverso

Sarà il primo stato ad aprire un’ambasciata nel metaverso. Ad inaugurare quella che presto potrebbe diventare un’attività diffusa le Barbados. L’apertura ufficiale avverrà il prossimo anno, a gennaio 2022 e sono in tanti a considerarlo un passo importante nel percorso di abbattimento delle distanze tra mondo reale e virtuale. Il metaverso, infatti, si propone di consentire, pur in un mondo intangibile, lo svolgimento di azioni concrete. E in tanti, Zuckerberg in testa vogliono tuffarvisi dentro. L’accordo è stato siglato domenica scorsa, 14 novembre, tra il ministero degli Affari e del Commercio estero del Paese centroamericano e Decentraland, società che si occupa di piattaforme blockchain e criptovalute.

So proud today to welcome the Government of Barbados to Decentraland, establishing the world’s first metaverse embassy.https://t.co/Xu5RjAwhv4 — Decentraland (@decentraland) November 15, 2021

Cosa si potrà fare nell’ambasciata virtuale delle Barbados

In concreto, almeno nelle intenzioni, l’accordo consentirà di condurre numerose operazioni, dall’acquisizione di terreni al rilascio di visti virtuali, fino alla possibilità di trasportare ai Caraibi gli avatar degli utenti interessati a un’esperienza fuori dal comune. Insomma, la miccia del turismo virtuale è stata innescata. Come ha spiegato Gabriel Abed, ambasciatore negli Emirati Arabi dell’isola a CoinDesk. «Si tratta di un passaggio importante che ci consentirà di aprire una breccia, utilizzando la diplomazia tecnologica, che poi si trasformerà in diplomazia culturale, attraverso il commercio di arte, cultura e musica». Dalle spiagge, alle grotte di Harrison’s Cave passando per le tradizionali Plantation Houses del XVII secolo, prima fra tutte la Saint Nicholas Abbey, concedersi una vacanza dall’altro capo del mondo a breve potrebbe essere davvero semplice.