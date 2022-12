Baratto amministrativo, cos’è: chi non riesce a pagare i tributi può pulire le strade

«Chi non riesce a pagare può azzerare, con grande dignità, il proprio debito attraverso il proprio lavoro. Un strumento quindi molto importante che va nella direzione dell´inclusione sociale e del coinvolgimento attivo dei cittadini alla vita del paese». Così il sindaco Pietro Macaluso del comune di Petralia Soprana, nel Palermitano, spiega come funziona il baratto amministrativo e cos‘è.

Petralia Soprana, parte il baratto amministrativo: cos’è e come funziona

La proposta è stata approvata in consiglio comunale. I cittadini che hanno un debito con il Comune per almeno 600 euro potranno pagarlo lavorando, cioè pulendo le strade della città, se non sono in grado di provvedere. I contribuenti e le associazioni interessati sul territorio potranno presentare una domanda per debiti fino al 31 dicembre dell’anno precedente. Infatti, questa possibilità è disponibile solo per i debiti già scaduti.

I cittadini e le associazioni si occuperanno della pulizia delle strade, della riqualificazione delle aree verdi di proprietà del Comune, del decoro urbano, di riqualificare gli immobili che sono stati abbandonati e di valorizzare la zona in una sorta di «patto di collaborazioni» tra istituzioni, enti e singoli cittadini. Potranno aderire solo le persone che sono in oggettiva difficoltà economica, come indicato tra i requisiti.

Baratto amministrativo a Petralia Soprana: la normativa

Questa possibilità non è stata inventata nel piccolo paese nel Palermitano. In Italia questa formula è stata introdotta con il decreto Sblocca Italia del 2014. Sul territorio nazionale erano già 13 i Comuni che avevano messo a disposizione questa possibilità, tra cui anche Termini Imerese per il territorio siciliano. Ora arriva anche Petralia Soprana.

Con questa formula si possono compensare i mancati pagamenti di Tasi, Tari e Imu. La Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna aveva indicato in una delibera del 2016 la possibilità solo tramite regolamento comunale, mentre quella del Veneto evidenziava come questa possibilità non potesse essere a disposizione delle imprese.