Barack Obama, ecco la playlist dell’estate 2022

Nuovo viaggio nel jukebox di Barack Obama. Come ogni anno, l’ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su Twitter la personale playlist dei brani da ascoltare durante l’estate. In elenco 44 hit che spaziano dal rap al pop fino all’r&b e il country. Se non sorprendono canzoni di Prince e Miles Davis che rimandano agli anni di gioventù di Obama, più singolari risultano le scelte su Harry Styles e persino i ritmi latini di Bad Bunny. «Ogni anno, sono entusiasta di condividere la mia playlist estiva», ha scritto su Twitter l’ex leader Usa. «È un esempio di come la musica possa unirci». Obama ha poi invitato i suoi follower, che ora ammontano a 132,3 milioni, a suggerire anche le loro personali proposte.

Every year, I get excited to share my summer playlist because I learn about so many new artists from your replies—it’s an example of how music really can bring us all together. Here’s what I’ve been listening to this summer. What songs would you add? pic.twitter.com/9OgPq0SRy4 — Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2022

Da Springsteen a Harry Styles, ecco la playlist dell’estate 2022 di Barack Obama

La playlist di Barack Obama è disponibile in streaming su tutte le piattaforme, da Spotify ad Amazon Music. Anche quest’anno, l’ex presidente americano ha presentato un mix che tocca tutti i generi della musica, muovendo dal rap di Kendrick Lamar alla musica latina di Bad Bunny. Elenco trasversale anche a livello temporale, con 44 brani dagli Anni 60 alle hit contemporanee. Si parte con Break My Soul di Beyoncé, che già il Guardian ha ritenuto un potenziale tormentone dell’estate 2022. Segue Vibe Out di Tems, artista nigeriana classe 95 e astro nascente dell’afrobeat. Nell’elenco di Barack Obama non poteva poi mancare Harry Styles, fenomeno del momento e re delle classifiche mondiali. L’ex One Direction ha colpito il 44esimo presidente Usa con Music For a Sushi Restaurant dal suo ultimo lavoro Harry’s House.

Nell’elenco ci sono poi anche Joe Cocker con Feeling Alright e capisaldi della musica americana come Prince con Let’s Go Crazy e Miles Davis con Blue in Green. Immancabile il Boss Bruce Springsteen, che Obama ha omaggiato con Dancing in the Dark. La playlist comprende anche Nina Simone con Do I Move You? (Version II) e Aretha Franklin con Save Me. Occhi puntati sul rap di Kendrick Lamar con Die Hard e sul country grazie a Keep Looking Up del fenomeno Kacey Musgraves, detentrice di sei Grammy. Barack Obama per l’estate 2022 consiglia anche Fatboy Slim con Praise You, Too Good di Drake e Rihanna e persino il raggaeton. Bad Bunny ha trovato posto con Ojitos Lindos, al fianco di Rosalìa con Saoko.

Non solo musica, l’ex presidente Usa ha pubblicato una lista di libri

Lo scorso anno, accanto alla musica, Barack Obama pubblicò un elenco di consigli cinematografici. Per il 2022, l’ex presidente americano ha invece optato per una lista di libri. Sotto l’ombrellone di Obama ci sono ben 16 volumi, alcuni dei quali disponibili anche in italiano. Fra questi La casa di marzapane di Jennifer Egan e le poesie di Hanif Abdurraqib nel volume Piccolo diavolo in America. Consigliato anche Yana Hanagira con Verso il paradiso e l’ultima opera di John Le Carré, L’ultimo segreto. Barack Obama ha inserito anche Dolce nero di Charmaine Wilkenson. Spazio anche per libri ancora inediti in Italia. Ci sono Emily St. John Mandel, autrice de L’hotel di cristallo, con il nuovo romanzo Sea of Tranquillity e la messicana Silvia Moreno-Garcia con Velvet was the Night oltre a tanti altri.