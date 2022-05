Baobab, Andrea Costa è stato assolto perché il fatto non sussiste

Andrea Costa, presidente della Baobab Experience onlus, è stato assolto perché il fatto non sussiste. Una vicenda giudiziaria che risale a fatti del 2016, quella del numero uno dell’associazione che si occupa di assistere i migranti che transitano da Roma. E proprio nella Capitale, fu lo sgombero del centro d’accoglienza di via Cupa, tra Tiburtina e San Lorenzo, a dare il via alla vicenda. Costa era accusato di favoreggiamento della emigrazione clandestina ma oggi il gup ha deciso per l’assoluzione. La stessa onlus ha comunicato poco fa su Twitter l’assoluzione con una foto in bianco e nero dell’abbraccio tra Andrea Costa e una delle due attiviste assolte con lui.

Andrea Costa: assolto perché il fatto non sussiste pic.twitter.com/V7BmD9xLSE — Baobab Experience (@BaobabExp) May 3, 2022

Costa: «Rifarei tutto, continueremo ad aiutare»

Soddisfatto e felice il presidente di Baobab Andrea Costa. «Sono soddisfatto perché un giudice ha sancito quello che già sapevo: che il fatto non sussiste. Ora c’è qualcuno che ha messo nero su bianco che la solidarietà non è un reato», ha dichiarato dopo la sentenza. «In questi anni è stata dura sapere di essere sotto indagine pur avendo la consapevolezza di aver agito in modo corretto. Rifarei tutto e continueremo ad aiutare le persone che hanno bisogno così come sta avvenendo per i profughi che arrivano dall’Ucraina», ha poi concluso Costa.

La vicenda del 2016

L’accusa a Costa e ad altre due attiviste del centro Baobab Experience era di favoreggiamento dell’emigrazione clandestina. Dopo lo sgombero del centro d’accoglienza di via Cupa, a San Lorenzo, i tre membri della Onlus hanno ricevuto l’accusa per cui oggi sono stati assolti. All’epoca i volontari avevano offerto sostegno a 8 sudanesi e a un cittadino proveniente dal Ciad, ai quali avevano acquistato biglietti di autobus e treni. Con questi mezzi, i 9 avrebbero superato la frontiera di Ventimiglia e raggiunto la Francia. Dopo sei anni, la sentenza: assolti perché il fatto non sussiste. A sostegno della Baobab, durante l’udienza, oltre 200 persone che hanno realizzato un sit-in all’esterno del Palazzo di Giustizia.