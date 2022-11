Banksy in azione in Ucraina contro Putin: due opere a Borodyanka

Banksy in azione in Ucraina contro Putin. Il misterioso e famoso street artist ha scelto Borodyanka, insediamento urbano nell’oblast di Kiev, per lasciare due sue opere. Una, impressa su quel che resta della parete di un edificio distrutto dalle bombe, ritrae un bimbo judoka che stende al tappeto un adulto, presumibilmente Putin.

Banksy in Ucraina: le due opere comparse a Borodyanka

Sono due le opere di Banksy comparse a Borodyanka, insediamento urbano nei pressi di Kiev, in Ucraina. Il più famoso, e misterioso, street artist del mondo ha scelto la parete di un edificio distrutto dalle bombe per il primo murales. Ha rappresentano un bimbo judoka, che fa pensare di appartenere al paese invaso, che stende al tappeto un adulto. Il rimando a Putin è forte, perché lo Zar è stato sospeso da presidente onorario della federazione internazionale di Judo.

La seconda opera si trova invece a poca distanza dal muro distrutto, su una strada molto trafficata. Essa mostra mostra due bimbi, dipinti su alcuni blocchi di marmo, nell’atto di giocare su un’altalena. Questa, come spesso accade nei murales dell’artista, in realtà è un cavallo di frisia, ostacolo difensivo per impedire l’avanzata del nemico.

Si ipotizza che Banksy sia in Ucraina.

Due interventi sarebbero comparsi a Kiev e Borodyanka (a poco più di un’ora dalla capitale) nei giorni scorsi pic.twitter.com/K4KVSTNt1S — l’aspide (@aspide_l) November 10, 2022



Le opere di Banksy in Ucraina sono state immortalate dal fotografo Ed Ram, diffuse sui social e poi rilanciate in Italia da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, curatori di mostre importanti dell’artista. Egli non ha rivendicato la paternità dei lavori, impressi sui resti di attrezzature militari abbandonate sul campo. Tuttavia la forza dell’istanza politica, lo stile e i soggetti sembrano indicare che sia proprio lui l’autore.

Ciò è anche plausibile perché non è la prima volta che l’artista si dimostra solidale al popolo ucraino. La scorsa primavera lo Street artist di Bristol aveva messo all’asta la sua opera CND Soldiers. L’intenzione era quella di riservare il ricavato dalla vendita al finanziamento dell’ospedale pediatrico più grande di Kiev, l’Okhmatdyt Children’s Hospital. L’opera, un inno di protesta contro la guerra, mostrava due militari intenti a dipingere su un muro il simbolo della pace.