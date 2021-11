Banksy (forse) è passato da Parma

Banksy è passato da Parma? Sorpresa all’alba in strada al ponte Caprazzucca dove, sul muro dell’edificio che ospita l’esposizione Banksy dal titolo Building castles in the sky, è apparso un piccolo murale che riproduce il palloncino rosso dell’artista di strada più famoso al mondo.

In questo caso il palloncino non è tenuto in mano da una bambina, come nel murale forse più celebre del misterioso artista. La bambina, o bambino, è accovacciato a terra e il palloncino vola verso il cielo.

Banksy è arrivato a Parma?

Corrado Galloni, proprietario dello storico palazzo, ha segnalato il disegno ad alcuni esperti per approfondimenti. Tanti i passanti che, in queste ore, si sono fermate per scattare selfie. E c’è già chi sogna il passaggio da Parma del celebre esponente inglese della street art, la cui identità è apparentemente sconosciuta.

La mostra, non autorizzata dall’artista, ripropone la riproduzione di opere del calibro di Dismaland print; Love Is In The Air, Barcode e Monkey Queen. In tutto sono oltre 100 le opere protagoniste della mostra BANKSY Building Castles in the Sky, a cura di Stefano Antonelli, Gianluca Marziani, Acoris Andipa e Marzio Dall’Acqua, ospitata dal 18 settembre 2021 al 16 gennaio 2022 a Palazzo Tarasconi a Parma.

La mostra parmense rappresenta l’evoluzione di un progetto dedicato a Banksy, portato avanti in questi anni da Associazione MetaMorfosi. Come spiegano Antonelli e Marziani: «Proseguiamo nel processo mutante che caratterizza la crescita ‘biologica’ del progetto, costruito sempre a misura di contesto, ogni volta con nuove opere che si aggiungono alle fondamenta immutate della prima selezione. A ciò si sommano i contributi scientifici che ampliano la portata teorica del catalogo, vero e proprio oggetto di studi che schiera quattro nuovi nomi per Parma».

Adesso, però, l’attenzione del pubblico si è spostata sul muro esterno alla mostra. Come accade ogni volta che l’artista decide di lasciare il segno gli specialisti cercano di capire perché Banksy avrebbe dovuto arrivare a Parma e quale messaggio avrebbe voluto dare col suo lavoro.