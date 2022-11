Bankitalia contro l’aumento degli stipendi, ma solo quelli degli altri

Non bisogna alzare i salari dei lavoratori, perché non è la misura adeguata a contrastare la perdita di potere d’acquisto degli italiani. Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, durante la lectio magistralis nella sala dei gruppi alla Camera, ha spiegato la propria tesi: «Bisogna riflettere sulle conseguenze possibili» di un «adeguamento di retribuzione» e sui «prezzi di produzione». Insomma, l’incremento degli stipendi non è la soluzione per Visco. Un paradosso, comunque: a illustrare queste idee è il numero uno di una struttura in cui la maggioranza dei dipendenti non conosce affatto l’impoverimento generale. Gli stipendi sono adeguati a una vita più che dignitosa e spesso supportati anche da robusti benefit, che per la stragrande maggioranza delle realtà lavorative in Italia sono sconosciuti.

I nove capi dipartimento prendono in media 216 mila euro all’anno

Per avere un quadro chiaro, è bene partire dal vertice. Visco si porta a casa 450 mila euro (lordi) all’anno per l’incarico che ricopre; somma che corrisponde a uno bonifico mensile di 37 mila e 500 euro. Va altrettanto bene al direttore generale, Luigi Federico Signorini, che ha una retribuzione annua di 400 mila euro, oltre 33 mila euro al mese, mentre i vice direttori generali, Alessandra Perrazzelli, Piero Cipollone e Paolo Angelini, hanno uno stipendio di 315 mila euro, che sono poco più di 26 mila euro al mese. Fin qui i ruoli apicali. Ma non se la passano male nemmeno i capi delle strutture dell’istituto che, in alcuni casi, hanno visto irrobustirsi la busta paga rispetto agli anni precedenti. I nove capi dipartimento godono di una remunerazione media pari a 216 mila euro all’anno (18 mila euro mensili): si va da un minimo di 203 mila fino al massimo di 241 mila, ovviamente «al netto dell’indennità di funzione e del residuo compenso per prestazioni oltre l’orario di lavoro contrattuale».

In totale 6.671 dipendenti, con la stima retributiva sui 90 mila euro annui

E ancora: un capo servizio e direttore di filiale regionale ha una retribuzione media annua di oltre 167 mila euro, quasi 14 mila euro ogni mese. A chiudere il quadro un direttore di filiale provinciale che porta casa mediamente 146 mila annui. Per tutti escluse indennità e pagamento degli straordinari. Infine, i dipendenti. Secondo l’ultimo bilancio pubblicato da via Nazionale, sono in totale 6.671, con la stima di una media retributiva sui 90 mila euro annui. E, soprattutto, riferisce il bilancio, «le spese per il personale in servizio, le retribuzioni lorde sono aumentate lievemente (0,7 per cento)». Insomma, non di molto ma gli stipendi sono aumentati, senza che il governatore alzasse il ditino.

Flessibilità negli orari e part-time possibile dopo i 62 anni

Ma non c’è solo l’aspetto salariale a creare un divario con gli altri lavoratori. L’organizzazione quotidiana è quasi un Eden, come riporta il sito di Palazzo Koch. Un esempio? «La flessibilità si realizza anche con gli orari particolari che consentono diverse possibilità di distribuzione dell’orario nel corso della settimana o nell’ambito di un periodo». Il dipendente può scegliere, per esempio, la modalità di orario migliore sulla base delle esigenze personali. Un modello ideale che andrebbe esteso ovunque, ma che resta circoscritto nel perimetro di Bankitalia. Mentre il suo governatore impartisce lezioni a chi magari ha un reddito inferiore a 10 mila euro. Tra le tante cose, all’interno della Banca «a partire dai 62 anni di età, il personale può scegliere di lavorare in part-time senza effetti sul trattamento di quiescenza».

Indennità per chilometri, bonus chilometri e malattia Covid

Tutto questo nell’ordinario. Durante la fase più acuta della pandemia c’è stata una serie di vantaggi. L’allora direttore generale, Daniele Franco, prima di diventare ministro, comunicò l’introduzione dell’indennità per chilometri, destinata a chi doveva raggiungere la sede di lavoro centrale, ma anche i possibili 100 euro come compensazione per il lavoro da casa. Sempre per facilitare lo smart working, poi, era stato introdotto un bonus sull’acquisto di una sedia ergonomica con un plafond massimo di 58 mila euro. Inoltre, era stata prevista un’assistenza sanitaria aggiuntiva, oltre a quella standard, e un aumento di stipendio pari a 100 euro per ogni giorno di Covid, dopo l’ottavo giorno di quarantena. Che dire, altro che aumento del salario.

Servizio di colonnine di ricarica ad hoc per i veicoli elettrici

Finito qua? Macché. C’è la galleria dei benefit che attraversa i confini sia della quotidianità che dell’emergenza Covid. L’esempio principale resta l’istituzione di un servizio di bus cucito su misura per i dipendenti della Banca d’Italia. L’obiettivo? Consentire ai lavoratori della sede di Roma e di quella di Frascati di non dover usufruire dei mezzi pubblici, avendo a disposizione un’apposita flotta di pullman made in Palazzo Koch. Per questo strumento, è stato messo in conto un esborso complessivo, per quattro anni, di 6 milioni e 300 mila euro. Ma non solo. Qualche mese dopo è stato previsto un servizio di colonnine di ricarica ad hoc per i veicoli elettrici. Secondo il bando pubblicato, 8 ne sarebbero state installate nel polo di via Nazionale e altre 9 a quello del Tuscolano, in una sede più periferica della Capitale. Così c’è chi deve cercare di pagare la bolletta dell’elettricità e chi ha a disposizione la corrente per la propria vettura.