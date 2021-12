Bankitalia e la crescita del Pil: stima del +6,2 per cento nel 2021, +5 da Manovra e Pnrr

La ripresa dell’Italia sembra essere sotto gli occhi di tutti. Dopo il premio ricevuto dal governo Draghi da parte dell’Economist, che ha incoronato l’Italia «Paese dell’anno», oggi è Bankitalia ad esultare per il tasso di crescita del Pil con cui si chiuderà il 2021. Secondo i dati diffusi durante la giornata, l’anno italiano si chiuderà con un +6,2 per cento, superiore anche alle stime del governo dello scorso settembre, quando si ipotizzava e sperava un +6. La stessa Bankitalia si era fermata nelle sue previsioni di luglio al 5,1 per cento. Una crescita importante, che porta il paese ad ampliare i propri orizzonti di ripresa. Nel 2022 si stima una ulteriore crescita del 4 per cento, nel 2023 del 2,5 e nel 2024 dell’1,7.

Pil: la crescita grazie a politica di bilancio e Pnrr

Secondo Bankitalia, il +6,2 per cento di crescita del Pil con cui si chiuderà il 2021 è dovuto alle misure adottate durante l’anno tra legge di bilancio e Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo sostegno porterebbe l’Italia a ulteriore 5 punti percentuali nell’arco del quadriennio 2021-2024 e tra questi 2 punti sono direttamente riconducibili al Pnrr.

Bankitalia: le stime di luglio e lo scenario odierno

Da Bankitalia, inoltre, analizzano lo scenario attuale partendo dalle previsioni elaborate nello scorso mese di luglio. Secondo il documento stilato, la ripresa del prodotto è accentuata notevolmente nel 2021 grazie ai primi due trimestri. Da qui, infatti, partirebbe la forte ripresa a cui sta assistendo il paese. Il 6,2 per cento, però, passa anche da una previsione leggermente al ribasso per il 2022, che scenderebbe dal 4,4 al 4 per cento. Un lieve rialzo, invece, si registrerebbe nel 2023 grazie alle norme della politica di bilancio e del Pnrr. Non è, però, tutto rose e fiori. Secondo Bankitalia il pericolo principale per l’Italia è rappresentato dal rialzo dei prezzi. Nel 2022 le stime parlano di un’inflazione al rialzo fino al 2,8 per cento, rispetto all’1,3 ipotizzato in estate.