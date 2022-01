Bangladesh, niente spiaggia per sole donne a Cox’s Bazar

Dove avrebbe dovuto vedere la luce una spiaggia per sole donne, adesso non sorgerà nulla. Il governo del Bangladesh chiude all’idea di realizzare uno spazio interamente dedicato a donne e bambini su un tratto di litorale della città di Cox’s Bazar. Inizialmente i funzionari avevano risposto con un netto sì all’idea di un settore riservato, lungo 150 metri. Poi, la pioggia di polemiche arrivata e l’accusa di voler aprire la spiaggia femminile per segregare le donne hanno fatto cambiare idea al governo.

Bangladesh, niente spiaggia per sole donne

Secondo quanto dichiarato da alcuni emissari del governo del Bangladesh, sarebbero state le stesse donne a chiedere la spiaggia privata. Abu Sufain, alto funzionario di Cox’s Bazar, ha spiegato che avrebbero richiesto un settore riservato perché «si sentivano intimidite ed insicure in un luogo affollato». Solo qualche giorno fa, la notizia di uno stupro di gruppo avvenuto ai danni di una donna in città ha scosso gli animi e allarmato la popolazione femminile. La spiaggia privata, però, non si farà. Troppo forte la pressione arrivata sul governo, che non voleva sembrare influenzato dagli integralisti islamici.

Cox’s Bazar, le polemiche e la situazione del Bangladesh

In Bangladesh, paese conservatore e a forte prevalenza musulmana, fioccano ultimamente le proteste e le manifestazioni degli integralisti. Chiedono al governo di sperare uomini e donne nei luoghi di lavoro e nelle fabbriche. Proprio dalla notizie di queste richieste sono partite le prime polemiche sui social. Il governo è stato accusato di voler creare la spiaggia privata non per difendere le donne, dando loro intimità e sicurezza, ma per volerle segregare e separarle dagli uomini. Una situazione difficile, in qualche modo simile a quanto sta vivendo l’Afghanistan. Lì i talebani stanno togliendo via via sempre maggior diritti alla popolazione femminile, che qualche giorno fa è scesa anche in strada a Kabul per manifestare il proprio dissenso.