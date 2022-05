Bandiere Blu 2022: l’Italia ne ha 210, sono 14 in più rispetto al 2021

L’Italia si gode le sue spiagge e i suoi mari. Bilancio positivo, quello del nostro Paese, nella 36esima edizione delle Bandiere Blu. I riconoscimenti vengono assegnati ogni anno dalla ong danese Fee, Foundation for Environmental Education, a tutti i comuni e agli approdi turistici che si distinguono per servizi e qualità di spiagge e acque. L’Italia rispetto al 2021 ha visto aumentare le proprie bandiere: 14 le new entry in tutto il Paese, mentre 5 sono i “mari” che perdono il riconoscimento. I Comuni italiani premiati sono 210, a cui si aggiungono 82 approdi portuali turistici.

Bandiere Blu: i criteri di assegnazione

La Bandiera Blu è diventata negli anni sinonimo di qualità non soltanto delle acque e dei mari, ma anche e soprattutto dei servizi specifici dei tratti di litorale che la conquistano. La giuria nazionale che si riserva di assegnare il riconoscimento valuta 32 criteri e ogni anno vengono aggiornati, rendendo sempre maggiore la garanzia rappresentata dalla singola bandiera. Non soltanto la pulizia del mare, quindi, ma un vero percorso di qualità che riguarda acque e servizi.

La Liguria leader in Italia con 32 bandiere

In Italia è la Liguria la Regione capofila della classifica nazionale. 32 località hanno ricevuto la Bandiera Blu, confermando il trend dello scorso anno. Seguono, tutte con 18 comuni premiati, la Campania, la Toscana e la Puglia, che fanno segnare rispettivamente un -1 e due +1 complessivi. Due nuovi ingressi per la Calabria, che raggiunge a 17 le Marche, anch’esse con una new entry a disposizione, così come la Sardegna, salita a 15 località, l’Abruzzo a 14 e la Sicilia a 11. Scende il Lazio, ora a 10 al pari del Trentino Alto Adige. In Emilia-Romagna sono 9, in Basilicata 5, in Piemonte 3, nel Friuli Venezia Giulia 2 e in Molise e Lombardia una a testa. Non solo mari, quindi, ma ben 17 luoghi in riva al lago.

L’iter: i comuni presentano i risultati alla Fee

Ogni anno ogni comune presenta alla Fee i propri risultati riguardanti le acque di balneazione, con analisi accurate delle agenzie regionali. A queste vengono poi aggiunti gli altri 32 parametri, che riguardano ad esempio la gestione del territorio, l’educazione ambientale messa in atto dalle amministrazioni, la funzionalità degli impianti di depurazione, la promozione di turismo sostenibile, l’accesso al mare a tutti senza limitazioni e l’arredo urbano e delle spiagge. Tra i nuovi criteri c’è l’impegno sociale e l’inclusività, per andare di pari passo con l’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile.

Gli 82 approdi portuali premiati: +1 rispetto al 2021

Parallelamente alle Bandiere Blu, si sviluppa il progetto Bandiera Blu – Pesca e Ambiente. Il ministero delle Politiche agricole, con la direzione Generale della Pesca, hanno sensibilizzato negli anni l’intero comparto su tematiche ambientali e di valorizzazione del territorio e delle tradizioni. Una scelta che paga, con un aumento di un approdo portuale e la crescita fino a 82 premiati in tutta Italia.

L’elenco completo