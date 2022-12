La banda dei Babbi Natale stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità

In sala con il nuovo film Il grande giorno, Aldo, Giovanni e Giacomo tornano su Canale 5 con un altro dei loro recenti progetti. Stasera 27 dicembre alle 21.45 andrà in onda La banda dei Babbi Natale, ottavo lungometraggio del trio comico, per la regia di Paolo Genovese. I tre protagonisti finiscono dietro le sbarre con l’accusa di essere la famigerata Banda dei Babbi Natale, gruppo di ladri che svaligiano le abitazioni con indosso il tradizionale costume rosso di Santa Claus. Dichiarandosi innocenti, iniziano a raccontare la loro vita fra gioie e dolori. Nel cast anche Angela Finocchiaro, Sara D’Amario e Lucia Ocone. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

La banda dei Babbi Natale, trama e cast del film stasera 27 dicembre 2022 su Canale 5

La trama segue le vicende di tre amici – Aldo, Giovanni e Giacomo, come da tradizione, mantengono i loro nomi originali – che si divertono giocando a bocce. I The Ciarlatans però non se la passano molto bene. La notte di Natale infatti finiscono in manette con l’accusa di rapina dopo essere stati colti in flagrante dalla polizia di Milano. In questura li aspetta il commissario Irene Bestetti (Angela Finocchiaro), convinta di avere fra le mani dopo una lunga caccia la famigerata Banda dei Babbi Natale, che nella settimana delle feste ha già svaligiato otto abitazioni. I tre si dichiarano immediatamente innocenti e, per giustificarsi, iniziano a raccontare la loro vita, condita più da dispiaceri che da gioie.

Aldo è un eccellente cuoco, ma preferisce le bocce ai fornelli tanto da non aver trovato mai un lavoro. Si è sempre affidato alla compagna Monica (Silvana Fallisi), sperperandone i guadagni con le scommesse. Il loro rapporto è però ai minimi storici. Quest’ultima ha cacciato Aldo di casa dopo aver scoperto che ha venduto un prezioso cimelio di famiglia per saldare i debiti con gli allibratori. L’uomo si è rifugiato a casa dell’amico Giacomo, un ex chirurgo ormai vedovo da 12 anni che non ha mai dimenticato la moglie scomparsa. Rifiuta persino le avance dell’assistente Elisa (Sara D’Amario). Sotto casa sua vive invece Giovanni, veterinario che sta per sposare l’amante svizzera Veronica (Antonia Liskova) all’insaputa della sua attuale moglie Marta (Lucia Ocone). Qualcosa però va storto proprio in occasione della finale del torneo di bocce.

La banda dei Babbi Natale, 5 curiosità sul film stasera 27 dicembre 2022 su Canale 5

La banda dei Babbi Natale, i 4 brani inediti di Mina

La colonna sonora dell’ottavo film di Aldo, Giovanni e Giacomo può vantare il talento di Mina. La star della musica italiana ha infatti inciso quattro inediti per la pellicola dichiarandosi fan storica dei tre comici. Si tratta di Silent Night, Il Sogno di Giacomo, Mele Kalikimaka e Walking in the Town. Le tracce hanno dato vita a un album, uscito nel novembre dello stesso anno.

La banda dei Babbi Natale, il cameo di Mara Maionchi

Nel cast del film, oltre alle star già citate, compare nientemeno che Mara Maionchi. L’allora giudice di X Factor – oggi al tavolo di Fazio con Che tempo che fa – è infatti la burbera suocera di Giovanni. La donna ha accettato su invito di Giacomo, suo amico di vecchia data, pur avendo dubitato a lungo. Ha poi raccontato le grandi difficoltà sul set per non ridere alle continue battute del trio durante le riprese.

La banda dei Babbi Natale, il regista ha tagliato quasi un’ora di film

La sceneggiatura del film è opera di Valerio Bariletti, Morgan Bertacca e Giordano Preda con il prezioso contributo dei tre protagonisti. Lo stesso Giacomo, nelle interviste promozionali, ha dichiarato che la prima versione durava addirittura due ore e mezza. Per questo si è dovuto procedere a vari tagli, sacrificando molte scene irriverenti, per raggiungere i 97 minuti finali.

La banda dei Babbi Natale, il nuovo film del trio al cinema

Proprio in questi giorni, i tre comici sono al cinema con il loro nuovo film, Il grande giorno. La trama segue il matrimonio fra i due figli di Giovanni e Giacomo, soci in affari e amici da una vita. Sontuoso e degno di un principe, l’evento chiama a raccolta anche grandi personalità tra cui Francesco Renga, chiamato per cantare al ricevimento. A rovinare l’idillio arriva Aldo, nuovo compagno dell’ex moglie di Giovanni dalla personalità a dir poco estroversa.

La banda dei Babbi Natale, critica e incassi al botteghino

Enorme successo del 2010, il film dei tre comici ha raggiunto risultati eccezionali al botteghino, totalizzando oltre 21 milioni di dollari. Tanti anche i riconoscimenti della critica, come confermano le cinque nomination ai Nastri d’Argento tra cui quella per “Miglior Commedia”.