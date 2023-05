Lozzo Atestino, bancomat eroga pezzi da 50 euro al posto di quelli da 20: «Dovete ridarli»

Episodio buffo accaduto a Lozzo Atestino, un bancomat nel paese erogava cifre sbagliate e i cassieri hanno iniziato a telefonare ai «fortunati» clienti che si erano trovati più soldi di quelli che volevano prelevare.

Il malfunzionamento del bancomat a Lozzo Atestino

A Lozzo Atestino, nella provincia di Padova, un atm ha iniziato a erogare più soldi di quelli richiesti, «sfornando» banconote da 50 euro al posto di quelle da 20. Lunedì mattina, i dipendenti hanno notato che l’atm era rimasto quasi a secco e hanno operato per rifornirlo prima di aprire gli uffici. Forse per un errore probabilmente dettato dalla fretta, nel cassetto dei 50 euro sono state inserite banconote da 20 e viceversa. Dopo essersi accorti dell’accaduto, i cassieri hanno iniziato a chiamare uno a uno i «fortunati» clienti: «Venite a restituirceli o ve li addebitiamo». Come viene ricostruito da Il Gazzettino, gli ignari clienti hanno iniziato a prelevare ricevendo somme sbagliate da quelle richieste, infatti se qualcuno voleva 60 euro, erogati di solito in tre pezzi da 20, otteneva tre banconote da 50 e tornava a casa con 150 euro. Ma c’è il rovescio della medaglia: chi aveva infatti chiesto 100 euro se n’è visti dare appena 40. E il cliente «sfortunato» ha segnalato immediatamente il problema agli uffici dell’istituto facendo presente l’accaduto ai cassieri, i quali hanno effettuato delle verifiche sull’atm e svelato l’errore.

Le telefonate ai clienti

Dopo aver ripristinato i codici, è stata emanata la ricerca di chi aveva ricevuto più soldi. Sono state dieci le operazioni «incriminate», di cui ben nove con somme più alte, arrivando a cifre che si aggiravano intorno ai 600-700 euro. Otto operazioni erano state effettuate da clienti della banca e solo una da un esterno. Uno a uno, sono stati rintracciati al telefono e invitati a restituire le somme eccedenti, pena l’addebito in conto corrente. Il cliente esterno, una persona del posto, ha garantito che renderà i soldi al più presto.