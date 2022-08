Bancomat, carte di credito e commissioni: quanto costa il POS ai commercianti

Dal 30 giugno c’è la multa per chi non ha il POS, ma i commercianti devono tener conto anche di quanto costa lo strumento. La sanzione è di 30 euro più il 4% dell’importo rifiutato. Quindi, se un cliente vuole pagare 10 euro con la carta e l’esercente si rifiuta, deve pagare 30,40 euro. Quali sono i costi per chi vuole restare in regola e continuare la propria attività senza incorrere in sanzioni? I dati fnno chiarezza.

I dati sul POS per i commercianti: esempi pratici di quanto costa

Un commerciante che deve dotarsi di POS, in primo luogo paga una commissione, che è pari – in media – al 5% dell’importo pagato. Fino a 5 euro, però, la commissione non si paga e si possono accettare pagamenti con carta o con app a partire da 50 centesimi. Il credito di imposta sulle commissioni è arrivato al 100% dall’iniziale 30%, quindi in teoria la commissione non sarebbe un grosso problema. In teoria, perché non è l’unico costo del POS.

Secondo Bankitalia, gli strumenti sono circa 4,2 milioni in circolazione nel Bel Paese. Le carte sono circa 106 milioni e i pagamenti elettronici rappresentano il 38% dei pagamenti, per un quadro che vede in testa ancora i contanti. La rilevazione è stata effettuata nel 2021, nel pieno della corsa al cashback. la buona notizia è che l’Unione Europea ha ridotto le commissioni interbancarie allo 0,2% per il bancomat e allo 0,3% per le carte.

Le commissioni per i commercianti per l’uso del circuito bancario sono in media dello 0,9%. I circuiti internazionali hanno una commissione più bassa (0,54% per Visa e Mastercard), ma si può arrivare all’1,32%.

Quanto costa la macchinetta del POS

Il dispositivo del POS si può comprare, oppure ottenere in affitto. C’è chi lo fa pagare per poi offrire un canone mensile sulle transazioni. In questo modo, le commissioni sul singolo importo si attivano solo su Pagobancomat. I prelievi al Bancomat variano da 1,50 euro ai 2 euro di commissione, ma sono a carico della banca da parte dell’UE. Per i commercianti italiani sarebbero circa 150 milioni di euro in meno. I pagamenti con app come Apple Pay e Satispay non hanno le commissioni di un POS bancario.